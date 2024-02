Baur KEY

Skicross: doppio podio rossocrociato nelle gare di Bakuriani, in Georgia.

In campo maschile Tobias Baur ha chiuso terzo dietro a Simone Deromedis e David Mobaerg. Eliminato nei quarti, Alex Fiva ha comunque preso il comando della generale di Coppa del Mondo. Terza piazza anche per Talina Gantenbein, sopravanzata solo da Marielle Thompson e da Marielle Berger Sabbatel. Aerials: a quasi un anno dall'ultima volta, il campione del mondo in carica Noé Roth ha riassaporato il gusto di un podio in CdM, terminando al terzo rango la seconda gara di Lac-Beauport (Canada). Davanti a tutti il duo cinese Yifan Zhang-Xindi Wang.

