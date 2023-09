Linda Zanetti Imago

Linda Zanetti ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei di Drenthe, nei Paesi Bassi.

Al termine dei 106,4km della corsa in linea U23 la 21enne ticinese si è arresa solo alla beniamina di casa Ilse Pluimers, che ha concluso in 2h46'33», e alla britannica Anna Shackley, anch’essa con un solo secondo di ritardo sull’olandese. Nella top ten anche l’altra elvetica Noemi Rueegg, settima a 22». In campo maschile la vittoria è andata al danese Breiner Henrik Pedersen, che ha preceduto lo spagnolo Ivan Romeo Abad e il francese Paul Magnier. Miglior rossocrociato Fabio Christen, 8o.

Swisstxt