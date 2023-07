Lisa Mamié Keystone

A nemmeno 24 ore dalla medaglia di bronzo nei 200m dorso, la settima della storia del nuoto svizzero, Roman Mityukov è tornato in vasca ai Mondiali di Fukuoka.

Il ginevrino, impegnato nei 50m dorso, arrivato un po’ scarico, non si è qualificato per la semifinale ottenendo il 31o tempo assoluto. Chiamata a una reazione dopo due prestazioni incolore nei 100m e 200m rana, Lisa Mamié nella distanza meno gradita, i 50m, ha nuotato in 31"67 (30o tempo). Mondiale da dimenticare anche per Nina Kost, che mai è riuscita a entrare in corsa per le semifinali: nei 50m stile libero ha chiuso con un mediocre 25"80.

Swisstxt