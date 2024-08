Wout van Aert Keystone

Wout van Aert ha vinto la 10a tappa della Vuelta grazie a una grande fuga a cinque partita a 140km dal traguardo.

Swisstxt

Per il belga si tratta del terzo successo in questo giro spagnolo. L'unico che è riuscito a tenere il passo del vincitore di giornata quando ha deciso di attaccare è stato Quentin Pacher. Gli altri compagni di fuga, Marc Soler, Juri Hollmann e William Lecerf, sono arrivati con 2' di ritardo. Dopo una partenza ad alta velocità, gli uomini di classifica non hanno voluto sprecare troppe energia e sono arrivati al traguardo insieme. Ben O'Connor ha quindi conservato la maglia rossa.

Swisstxt