Mathieu van der Poel è il nuovo campione del mondo del 2023!

Nella prova in linea ai Mondiali di Glasgow l'olandese ha realizzato il sogno iridato al termine di 271,1 km sulla strade scozzese. Nel finale del circuito cittadino, ripetuto per ben dieci volte, il 28enne ha sferrato l'attacco decisivo al penultimo giro lasciando a bocca asciutta, nonostante una caduta sul bagnato, i primi inseguitori Wout van Aert, Tadej Pogacar e Mads Pedersen. A sorridere in una gara bloccata per quasi un'ora dalla protesta di alcuni manifestanti, è stato anche Stefan Küng, che ha concluso al 5o posto.

