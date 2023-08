Karsten Warholm KEY

Karsten Warholm ha conquistato l'oro nei 400m ostacoli ai Mondiali di Budapest.

Il norvegese ha chiuso la sua gara in 46"89, lasciandosi alle spalle Kyron McMaster (47"34) e Rai Benjamin (47"56). Altro podio per la Norvegia nei 1500m ma questa volta occupando il 2o e il 3o posto. Il favorito Jakob Ingebrigtsen è infatti stato beffato negli ultimi metri da Josh Kerr, dovendosi così accontentare dell'argento mentre Narve Gilje Nordas ha chiuso in terza posizione. Dal canto suo Marileidy Paulino si è aggiudicata il suo primo titolo iridato nei 400m grazie ai suoi 48"47.

Swisstxt