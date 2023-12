Meuwly con Del Ponte

atletica.

Atletica: Laurent Meuwly ha ricevuto il premio alla carriera come coach dalla federazione internazionale per il suo trentennale impegno nell’ L’elvetico è il primo premiato svelato in vista dei World Athletics Awards 2023. Il 49enne ha iniziato molto presto ad allenare, all’età di 18 anni. Attualmente è il responsabile dei velocisti olandesi, ma segue ancora anche la ticinese Ajla del Ponte.

