Marc Lavoine et Adriana Karembeu dévoilent leur histoire d'amour au grand jour

Adriana Karembeu et Marc Lavoine se sont rendus au Concerto pour la paix au théâtre des Champs-Elysées mercredi (18 septembre 24). L'ex-mannequin et le chanteur en ont profité pour s'afficher ensemble et s'embrasser devant les photographes.

Marc Lavoine et Adriana Karembeu ont décidé de dévoiler leur histoire d'amour au grand jour. Covermedia

Depuis ce baiser volé par les photographes dans les rues de Paris au mois de juin, les fans d'Adriana Karembeu et de Marc Lavoine étaient restés sur leur faim.

Mais mercredi (18 sept. 24), à l'occasion du Concerto pour la paix, organisé par Omar Harfouch au théâtre des Champs-Elysées à Paris, Marc Lavoine et Adriana Karembeu ont décidé de dévoiler leur histoire d'amour au grand jour.

Les deux stars étaient vêtues de costumes sombres, ample et tout en jeu de textures pour le chanteur, à fines rayures façon tailoring pour l'ex-mannequin.

👩‍❤️‍👨 Adriana Karembeu et Marc Lavoine en couple au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris, ce 18 septembre 2024. Ils assistent au « Concerto pour la paix » d’Omar Harfouch. 🎹 pic.twitter.com/nHIzdJnG3w — Paris Match (@ParisMatch) September 18, 2024

Et malgré le gratin présent à cet événement privé, qui a vu entre autres des stars telles que Catherine Deneuve ou Jenifer fouler son tapis rouge, tous les yeux étaient braqués sur le couple au sommet du glamour, qui n'a pas hésité à s'embrasser devant les objectifs des photographes, très détendu, pour le plus grand plaisir des spectateurs.

A l'évocation du chanteur dans l'émission 50 minutes inside, la maman de Nina, sept ans, avait révélé: « Je suis amoureuse de ce mec en plus! Il ne le sait pas! Chut.»

C'est donc une belle histoire d'amour qui suit son cours.

