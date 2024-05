Adriana Karembeu évoque un terrible épisode de sa vie

Dans un livre autobiographique paru le 2 mai, Adriana Karembeu évoque notamment un épisode douloureux de sa vie. L’ancienne top-modèle raconte, en effet, qu’elle a été victime d’une tentative de viol. Son agresseur est un célèbre réalisateur français.

"Il se jette sur moi": Adriana Karembeu révèle avoir été victime d'une tentative de viol par un réalisateur français pic.twitter.com/Q2g7WDOnck — BFMTV (@BFMTV) May 3, 2024

blue News avec Covermedia Gregoire Galley

Dans son livre intitulé Libre, paru aux éditions Leduc, l’ex-épouse de l’ancien footballeur Christian Karembeu revient sur sa carrière, ses histoires d'amour et sa relation avec ses parents. Adriana Karembeu parle aussi d’un moment traumatisant de sa vie lorsqu’elle a croisé la route d’un célèbre réalisateur français qui a essayé de la violer.

Invitée sur le plateau de «BFMTV» pour la promotion de son livre, elle a pris le temps d’évoquer ce souvenir douloureux. «J’ai rencontré ce réalisateur il y a près de vingt ans. Il s’est jeté sur moi mais je me suis défendue et je suis partie. J’ai trouvé tout cela dégueulasse», a-t-elle confié d’une voix émue. Avant d’ajouter : «Je regrette d’avoir mis cette histoire de côté. Il n’y a pas eu d’acte mais aujourd’hui je me dis que ce geste était déjà de trop».

Son silence a permis à ce réalisateur de faire d’autres tentatives de viol : «Je m’en veux de n’avoir rien dit, car aujourd’hui un infâme prédateur est encore en liberté».

Ce témoignage d’Adriana Karembeu s’inscrit dans un contexte où plusieurs acteurs ou réalisateurs du cinéma français font face à des accusations d’agressions sexuelles.