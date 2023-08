Ces stars qui assument leurs cheveux gris Andie MacDowell n'arbore pas du tout un style de mamie. Evidemment, la mise en beauté joue ici un rôle important. Andie MacDowell attire tous les regards sur le tapis rouge de Cannes en mai 2023 avec ses cheveux gris ondulés. Pas étonnant. Photo: EPA, Keystone La star hollywoodienne ne cesse de souligner qu'elle assume sa chevelure grise et qu'elle se sent «fabuleuse». Un modèle pour de nombreuses femmes qui veulent porter leurs cheveux gris aussi naturellement que les hommes. Photo: IMAGO/ABACAPRESS Demi Moore assume ses fines mèches plus claires, qu'elle a laissées transparaître lors de l'événement BVLGARI Save the Children and Artists for Peace and Justice en 2011. Photo: imago images/Everett Collection La reine Maxima fait partie des têtes couronnées qui laissent apparaître une mèche blanche de temps en temps. Photo: IMAGO/PPE Aucune allure de star de la part de la famille royale espagnole lors de la pandémie. Pas de visite chez le coiffeur non plus pour la reine Letizia, ici lors d'un rendez-vous officiel à Madrid en 2021. Photo: imago images/Lagencia La plupart du temps, ses cheveux sont parfaitement colorés. Mais de temps en temps, Kate Moss peut laisser apparaître des racines plus claires, comme ici sur le tapis rouge du Met Gala 2022. Photo: imago images/Avalon/Photoshot Par le passé, Kristen McMenamy a arboré une chevelure rousse et aussi brune. Mais la coloration en général fait désormais partie du passé. Les cheveux du mannequin sont actuellement blancs pour un style décontracté. Photo: imago stock&people Le mannequin Erin O'Connor est apparu à la Fashion Week 2020 de Londres avec une coupe courte avec des mèches blanches. Photo: imago images/Robin Pope/Photosho Ces stars qui assument leurs cheveux gris Andie MacDowell n'arbore pas du tout un style de mamie. Evidemment, la mise en beauté joue ici un rôle important. Andie MacDowell attire tous les regards sur le tapis rouge de Cannes en mai 2023 avec ses cheveux gris ondulés. Pas étonnant. Photo: EPA, Keystone La star hollywoodienne ne cesse de souligner qu'elle assume sa chevelure grise et qu'elle se sent «fabuleuse». Un modèle pour de nombreuses femmes qui veulent porter leurs cheveux gris aussi naturellement que les hommes. Photo: IMAGO/ABACAPRESS Demi Moore assume ses fines mèches plus claires, qu'elle a laissées transparaître lors de l'événement BVLGARI Save the Children and Artists for Peace and Justice en 2011. Photo: imago images/Everett Collection La reine Maxima fait partie des têtes couronnées qui laissent apparaître une mèche blanche de temps en temps. Photo: IMAGO/PPE Aucune allure de star de la part de la famille royale espagnole lors de la pandémie. Pas de visite chez le coiffeur non plus pour la reine Letizia, ici lors d'un rendez-vous officiel à Madrid en 2021. Photo: imago images/Lagencia La plupart du temps, ses cheveux sont parfaitement colorés. Mais de temps en temps, Kate Moss peut laisser apparaître des racines plus claires, comme ici sur le tapis rouge du Met Gala 2022. Photo: imago images/Avalon/Photoshot Par le passé, Kristen McMenamy a arboré une chevelure rousse et aussi brune. Mais la coloration en général fait désormais partie du passé. Les cheveux du mannequin sont actuellement blancs pour un style décontracté. Photo: imago stock&people Le mannequin Erin O'Connor est apparu à la Fashion Week 2020 de Londres avec une coupe courte avec des mèches blanches. Photo: imago images/Robin Pope/Photosho

Andie MacDowell est fière de chacun de ses cheveux gris, comme elle le prouve régulièrement. Lors du mariage de sa fille Margaret, ses cheveux gris brillaient de mille reflets au soleil.

Il n'est pas facile de trouver le bon ton stylistique en tant qu’invitée à un mariage, mais Andie MacDowell avait tout bon lors de celui de sa plus jeune fille Margaret Qualley (28 ans) et du musicien Jack Antonoff (39 ans) le 19 août. L’actrice de 65 ans a opté pour un look à la fois élégant et aérien, auquel ses sandales plates et ouvertes ont apporté une touche de nonchalance.

La maxidress bleu clair en mousseline de Cynthia Rowley qui soulignait la taille par l'ajout d'un nœud en organza, coûte entre 550 et 1000 CHF et est entièrement en soie. Le tissu fin flottait au vent et dégageait une pure sensation de légèreté. Mais c'est aussi sa chevelure argentée et bouclée qui brillait sous le soleil qui a suscité l'enthousiasme.

Andie MacDowell Rocks Gray Hair While Attending Daughter Margaret Qualley’s Wedding — See Her Look! https://t.co/9rEzjKH9XK — People (@people) August 20, 2023

Les photos du mariage ont été publiées par le magazine «People»

La star hollywoodienne ne cesse de rappeler qu'en tant que femme, c'est toujours un «combat» d'assumer son âge et d'accepter les signes de vieillesse. «Lorsque nous vieillissons, nous méritons dignité et fierté ! Nous méritons de nous sentir glorieuses! J'ai toujours dit qu'il n'y avait pas de date de péremption pour la beauté. La dernière chose dont nous avons besoin, ce sont de gens ou d'une société qui nous font nous sentir honteux de vieillir», écrit-elle en accompagnant une série de photos d'elle sur Instagram.

Entre-temps, ses cheveux gris sont devenus sa marque de fabrique. Ce n'est pas pour rien qu'Andie MacDowell est depuis des années l'ambassadrice du plus grand groupe de beauté du monde.

Dans une interview accordée à «Madame Figaro», elle a demandé pourquoi on pouvait poser aux femmes des questions liées à l'âge que l'on ne poserait «jamais à Hugh Grant ou à George Clooney». «Je me sens séduisante, désolée, c'est comme ça. Je me sens comme un homme. Je me sens fabuleuse».

La reverra-t-on un jour avec les cheveux colorés? Bien sûr que non. Après tout, le processus pour faire disparaître ses cheveux colorés a duré trois ans, explique la star.