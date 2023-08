Le message de Meghan, pas tout à fait inconscient

Changement de look: Le nouveau style de vie de Meghan déteint sur ses tenues Trois ans après que Harry et Meghan ont tourné le dos à la famille royale, le nouveau style de vie de Maghan déteint sur son style vestimentaire. Découvrez en vidéo ce qu'elle porte désormais et ce qu'elle ne porte plus. 23.11.2022

Alors que Harry est en Asie, Meghan Markle se trouve en Californie avec ses enfants et a été photographiée en train de se promener. Son look - notamment un patch au poignet - soulève des questions.

Alors que le prince Harry se trouve à Singapour pour un tournoi de polo caritatif pour l'association Sentebale qu'il a lui-même créée, Meghan est restée en Californie avec les enfants. La mère d'Archie (4 ans) et de Lilibet (2 ans) a été aperçue lors d'une promenade sans histoire sous le soleil de Montecito.

En revanche, sa tenue a soulevé l'une ou l'autre question. D'une part, elle était emmitouflée bien trop chaudement pour une journée ensoleillée du mois d'août. Sur un pantalon long, elle portait un manteau camel de Max Mara, dont le prix est de 1400 francs, qu'elle avait déjà sorti il y a deux ans, et y avait associé une écharpe Hermès dans une variante en cachemire, enroulée deux fois autour du cou. Avec un tote-bag blanc et des chaussures ouvertes, des slingbacks beiges de Chanel. Les trois pièces coûtent également plus de 1000 francs chacune. Page Six a publié les photos.

Meghan souffre de stress

Mais un «accessoire» a fait l'objet d'une attention particulière: sur le côté intérieur de son poignet, quelque chose de rond est ressorti lorsque Meghan a levé le bras et s'est passé la main dans les cheveux. Ce qui ressemblait au premier abord à un tatouage est en fait un patch anti-stress.

Selon le fabricant, il est censé «activer le système nerveux parasympathique en alimentant le méridien péricardique du corps avec certaines fréquences électromagnétiques de neurotransmetteurs inhibiteurs afin d'interrompre l'axe HPA et de réguler le tonus sympathique à la baisse». D’accord.

Que cela fonctionne ou non, Meghan Markle semble toujours se préoccuper de sa santé mentale. Lors de l’interview polémique avec Oprah Winfrey, elle avait déclaré avoir eu de graves problèmes psychologiques lorsqu'elle était encore au sein de la famille royale britannique.

On ne sait pas si son quotidien de maman, l'attention générale portée à sa personne ou d'autres circonstances sont à l’origine de son stress.

Les bijoux de Meghan ont d’ailleurs souvent une signification et la femme de Harry semble croire au pouvoir des pierres ainsi qu'aux horoscopes. Elle porte ainsi des colliers avec les signes astrologiques de ses proches et mise également sur les pierres.

Elle avait notamment porté un collier avec un pendentif en quartz rose dans le passé. Cette pierre précieuse est associée au lâcher-prise et à la paix, et elle est considérée comme un consolateur qui peut guérir les blessures émotionnelles.