Angelina Jolie saignée financièrement par Brad Pitt ?

Depuis plusieurs années, la guerre des ex entre Angelina Jolie et Brad Pitt fait les choux gras de la presse people. Récemment, le conflit a pris une nouvelle tournure avec en toile de fond une histoire de gros sous.

La guerre fait toujours rage entre Angelina Jolie et Brad Pitt. IMAGO/Bestimage

blue News Gregoire Galley

Les deux stars de Hollywood ont mis un terme à leur idylle en 2016 après une relation entamée en 2005 suite au film Mr. et Mrs. Smith. Depuis 8 ans, elles se livrent une bataille juridique féroce pour la garde de leurs enfants ainsi que pour la répartition de leurs biens, dont le somptueux château de Miraval situé dans le sud de la France.

Alors que la tension semblait diminuer entre les deux acteurs ces derniers mois, Angelina Jolie a lancé une nouvelle accusation envers son ancien mari. Celle qui a gagné trois Golden Globes au cours de sa carrière accuse, en effet, Brad Pitt de l’asphyxier financièrement, comme le rapporte «Gala».

Divulguée par le «Daily Mail», cette attaque ne va faire qu’empirer un conflit qui défraie déjà régulièrement la chronique. Le média britannique nuance toutefois les mots d’Angelina Jolie puisque Brad Pitt lui a tout de même fait gagner beaucoup d’argent.

Pour ne citer qu’un chiffre, la star de Fight Club aurait fait gagner plus de 100 millions de dollars à l’actrice de 48 ans via des prêts, des pensions alimentaires ou encore des frais d’éducation pour leurs six enfants. Des montants astronomiques qui donnent le vertige...