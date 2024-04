Les avocats d'Angelina Jolie font des déclarations explosives

Les avocats d'Angelina Jolie ont fait de nouvelles allégations explosives à propos de Brad Pitt. Selon le magazine People, la star accuserait son ex-mari « d’abus» antérieurs à 2016.

Les avocats d'Angelina Jolie affirment que Brad Pitt a été violent avec leur cliente. ats

Covermedia Covermedia

Les avocats d'Angelina Jolie affirment que Brad Pitt a été violent avec leur cliente bien avant l'épisode de l'avion qui a marqué la fin de leur union.

C’est une bombe que l’actrice a lâchée dans sa guerre contre son ex. En effet, son équipe d’avocats a déposé une requête le jeudi 4 avril (24), en soutien à sa bataille juridique en cours contre son ex-mari concernant leur domaine viticole français, le Château Miraval.

Son nouvel argument: de la maltraitance physique exercée par Brad Pitt contre elle, et cela bien avant le fameux incident de 2016 dans l'avion avec leurs enfants – incident qui avait entraîné sa demande officielle de divorce.

C’est ce qu’affirme le document légal, obtenu par le magazine People. « L'histoire des abus physiques de Pitt envers Jolie a commencé bien avant le voyage en avion de la famille en septembre 2016 de la France à Los Angeles. C’est parce que durant ce vol il a exercé également des violences physiques sur les enfants la première fois que Jolie l'a immédiatement quitté», ont allégué les avocats de la comédienne.

La requête, dans laquelle l’actrice se présente comme une victime de violences conjugales, a été soumise dans l'espoir qu'un juge divulguerait des communications qui prouveraient que Brad Pitt n'autorisait pas Angelina Jolie à partager sa part du Château Miraval à moins qu'elle n'accepte un accord de confidentialité « large» et « contraignant». L'ex-couple est engagé dans une longue bataille juridique concernant le domaine viticole qu'ils possèdent ensemble.

Angelina Jolie et Brad Pitt se sont rencontrés en 2004 mais ne se sont mariés qu’en 2014. Deux ans après leurs noces, l’actrice a demandé le divorce, citant des différends irréconciliables. Ils ont six enfants: Maddox, 22 ans, Pax, 20 ans, Zahara, 19 ans, Shiloh, 17 ans, et les jumeaux Vivienne et Knox, 15 ans.

Covermedia