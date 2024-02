Anouchka Delon vit «un enfer»: ses frères lui répondent

Sur les ondes de France Inter, interrogée par Léa Salamé, la fille d'Alain Delon a affirmé vivre « un enfer ». « On aurait pu faire ça hors caméra. Ce sont des choses qui auraient dû rester en famille et pas être déballées aux yeux du monde entier. Mais à un moment donné, je suis obligée de venir parler, d'être là pour moi. Ces derniers mois, j'ai été très affectée. »

Anouchka Delon ne mâche pas ses mots. ABACA/INSTARimages.com/Cover Images

Et comparant son expérience actuelle avec les histoires des enfants Hallyday, elle a avoué : « Ils ont eu la décence de se déchirer, malgré eux, après la mort de Johnny. Peut-être que quand leur père est parti, ils ont fait semblant, et nous on n’y arrivera pas ».

« C’est un enfer, on ne peut pas utiliser d’autre mot parce que c’est violent, absurde, abject et très agressif. Je suis là aujourd’hui parce que je n’ai même pas envie de polémiquer avec eux, parce qu’on est en train de polémiquer par média interposé, c’est ridicule. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, nous, nos problèmes, c’est vraiment infime. C’est presque honteux de venir parler de ça », a-t-elle confié à Léa Salamé.

Anouchka Delon : "Je vis un enfer personnel, depuis septembre. C'est absurde, abject et très agressif. Je n'ai pas envie de polémiquer par médias interposés, c'est ridicule : j'ai honte d'être là, face à vous." #le710inter pic.twitter.com/mFWOituUVW — France Inter (@franceinter) February 28, 2024

Des propos qui ont fait réagir Anthony Delon ! Evoquant son interview dans Elle, qui a déclenché la perquisition qui a fait saisir les armes de son père, il s'est interrogé. « Alors, pourquoi ton interview vitriolée dans Elle ? Pourquoi France Inter ce matin, pourquoi relancer la polémique ? Il n'y a pas moins de 8 jours, la mandataire de justice nous a demandé devant le médecin de mettre de l'eau dans notre vin, de faire un effort pour protéger notre père qui ressentait tout. WTF », a-t-il posté sur Instagram.

Et du côté d'Alain-Fabien Delon, plus sobre, un simple dessin marqué « les chiens aboient, la caravane passe ».