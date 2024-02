Anthony Delon répond point par point aux accusations d'Anouchka

Anthony Delon a pris quelques jours avant de répliquer aux déclarations de sa sœur Anouchka, publiées dans le magazine «ELLE» le 21 février. Dans un long texte publié sur Instagram, l'aîné des Delon dénonce une «interview calomnieuse». Sans rien éluder, il revient point par point sur ce que lui reproche sa «chère frangine».

Anthony Delon a repris point par point les invectives d'Anouchka (archives). IMAGO/ZUMA Wire

Les armes à feu

Dans son interview, Anouchka avait déclaré que ses frères «se baladent armés dans la maison», la contraignant à se rendre chez son père accompagnée d'un garde du corps. «Mes frères se croient au Far West», ajoutait-elle.

Anthony Delon rétorque: «Tu as passé l'été à tirer au glock avec ton chouchou, ex-GIGN et chef de la sécurité de Douchy, pour finalement ramener le pistolet chez toi à Genève «en souvenir de papa». Pour quelqu'un qui a horreur des armes, tu semblais bien vaillante et «douée» selon lui. En ce qui me concerne, il y a longtemps que je ne me promène plus armé (...)»

Les photos sur les réseaux sociaux

Anouchka Delon reproche à ses frères de «démolir» l'image de leur père en postant sur les réseaux sociaux des photos de lui «diminué».

«Poster des photos du père? Depuis qu’il est souffrant, je ne l’ai jamais fait! Ou alors de dos. En revanche, tu ne t’es pas privée, la dernière en date le 31 décembre, avec un journal pour faire foi. Ultime d’une longue série…», a répondu le fils de Nathalie Delon.

L'appartement d'Anouchka dans le 16ème

Anthony Delon évoque également l'appartement du 16e arrondissement occupé par sa petite sœur, lequel est au nom d'une société. Selon les dires d'Anouchka dans ELLE, l'achat aurait posé un problème pour l'aîné des Delon. Ce dernier nie ces allégations.

«Ton appartement? Ce bien que tu possède dans le 16e et qui est au nom d’une société, j’y ai contribué pour que l’on puisse te l’acheter, en prenant une part à mon nom, que je t’ai rétrocédé il y a 3 ans pour la mettre au nom de ton fils Lino. Si cet achat m’avait posé problème comme tu sembles l’affirmer, je vous aurais envoyé bouler dès le début.»

L'enregistrement d'Anouchka Delon à son insu

En dernier lieu, Anthony revient sur l'enregistrement sonore d'Anouchka qu'Alain-Fabien Delon avait partagé sur les réseaux sociaux. En effet, le cadet de la fratrie avait enregistré Anouchka à son insu alors qu’elle rendait visite à son père dans sa demeure de Douchy.

«Tu reproches a ton petit frère de t’avoir enregistré? Des millions de gens t’ont entendu parler a un père vulnérable, fragile, lui faire peur en le culpabilisant pour en tirer un avantage. Dur à assumer…», ironise Anthony Delon.

Le lieu de résidence final d'Alain Delon

L'un des points de désaccord majeurs entre les deux parties porte sur le lieu de résidence final de leur père. Alain-Fabien et Anthony Delon reprochent à Anouchka de vouloir emmener leur père en Suisse car les droits de succession y sont nuls, alors que le Guépard a toujours souhaité finir sa vie dans le Loiret, à Douchy.

Anthony affirme que «papa finira ses jours à Douchy, contre ton gré, toi qui n’as même pas eu la reconnaissance du ventre envers celui qui t’a tout donné. Aujourd’hui il sera redéfini résident français, c’est une certitude. J’en suis navré pour toi».

Et de conclure : «Je ne peux m’empêcher de penser que si au lieu de tenter de le déraciner pour l'emmener en Suisse, seul, dans un endroit où il n'a jamais mis les pieds et ce pour ton intérêt personnel et un avenir que tu rêvais encore plus opulent, tu avais simplement respecté ses dernières volontés. En serions-nous là aujourd'hui…».