Manu Levy est visé par plusieurs plaintes de la part d’anciens collaborateurs pour harcèlement moral aux prud'hommes, comme l’a révélé le journal Libération. Celles-ci dénoncent «un contrôle extrême» et «une charge de travail immense» de la part de l’animateur de NRJ. Mais la voix emblématique de la radio peut compter sur le soutien d’Arthur.

Covermedia Marc Schaller

Arthur a déclaré sur Instagram : «J’ai travaillé 15 ans 4h par jour avec @manuofficiel. C’est le mec le plus gentil que j’ai eu l’occasion de rencontrer dans toute ma carrière audiovisuelle. Il n’a jamais manqué de respect à quiconque, sa bienveillance dans le monde de la radio est légendaire.»

L’animateur de 58 ans est visiblement remonté. «Ceux qui aujourd’hui le salissent gratuitement devraient avoir honte. C’est un grand professionnel qui a inspiré et fait travailler un nombre incroyable de jeunes talents», a-t-il défendu, affichant un «soutien total et indéfectible à (son) ami de toujours».

Un témoignage qui a trouvé écho auprès de Karine Lemarchand, qui a commenté la publication d'un «Bien d'accord !».

Nagui s’est aussi exprimé en faveur de Manu Levy mercredi (3 avril 24) expliquant avoir «travaillé pendant plus de deux ans tous les jours avec @manuofficiel et j’ai admiré sa force de créativité, sa volonté de bosser sans compter, son exigence et son tplv #toutpourlavanne souvent dans l’autodérision jamais dans l’agression ou l’insulte. Soutien total à toi Manu.»

Interrogé par l'AFP, Manu Levy «réfute catégoriquement tous les faits dont (il est) accablé». NRJ soutient également son animateur vedette : «Nous regrettons vivement que Libération ait fait état d'un rapport d'enquête sans informer ses lecteurs que celui-ci a été invalidé par les représentants des salariés eux-mêmes, en janvier 2024. Ce rapport d'enquête a été considéré, par les représentants des salariés, comme n'étant «tout simplement pas en phase avec la réalité des faits (...) constatés». Nous avions pourtant porté ce fait déterminant à la connaissance de Libération».