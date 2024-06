Armie Hammer brise le silence sur les accusations de cannibalisme

Armie Hammer a rompu le silence sur les accusations de cannibalisme «bizarres» portées contre lui il y a trois ans.

La star de The Social Network a insisté sur le fait qu'il était «reconnaissant», même si sa carrière était dorénavant «au point mort». Hubert Boesl/picture-alliance/Cover Images

Covermedia Marc Schaller

En janvier 2021, l'acteur de 37 ans s'est vu écarté de certains projets après avoir été accusé d'agressions sexuelles et d'avoir envoyé à des femmes des messages troublants centrés sur le fétichisme du BDSM et du cannibalisme.

Deux mois plus tard, la police de Los Angeles a ouvert une enquête sur l'acteur après qu'une femme nommée Effie a affirmé qu'il l'avait agressée sexuellement en 2017. L'enquête s'est achevée en juin 2023 et les procureurs ont classé l'affaire les preuves étant insuffisantes pour l'inculper.

Carrière «au point mort»

Lors de son passage dans le podcast Painful Lessons, la star de Call Me By Your Name a abordé les allégations de cannibalisme, qu'il a qualifiées de «bizarres».

«Les gens m'ont traité de cannibale et tout le monde les a crus. Ils se sont dit : «Oui, ce type a mangé des gens»», s'est-il souvenu en riant. «Genre quoi ? De quoi parlez-vous ? Savez-vous ce qu'il faut faire pour être cannibale ? Il faut manger des gens ! Comment puis-je être cannibale ? C'était bizarre.»

La star de The Social Network a ensuite insisté sur le fait qu'il était «reconnaissant», même si sa carrière était dorénavant «au point mort».

«J'en suis aujourd'hui très reconnaissant par rapport à où je me situais dans ma vie avant que tout cela ne m'arrive», a-t-il déclaré. «Je ne me sentais pas bien. Je n'étais jamais satisfait, je n'avais jamais assez. Je n'ai jamais été heureux avec moi-même, je n'ai jamais eu d'estime de soi.»

«C'est comme si une bombe à neutrons avait explosé dans ma vie», a-t-il ajouté. «Elle m'a tué, elle a tué mon ego, elle a tué tous les gens autour de moi que je croyais être mes amis et qui ne l'étaient pas - tous ces gens, en un éclair, ont disparu. Mais les fondations sont restées debout. Je suis toujours là, j'ai toujours la santé, et j'en suis très reconnaissant.»

À la fin du podcast, Armie Hammer a révélé qu'il travaillait sur un scénario avec un ami puisqu'il n'était «pas un produit viable» à Hollywood.