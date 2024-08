Ma femme «paye tout» - Benjamin Castaldi dévoile sa situation financière

Benjamin Castaldi a eu peur d'être vraiment dans le rouge à la rentrée, a-t-il confié dans l'émission estivale La piscine de Jordan de Luxe, sur C8. Si sa situation semble se rétablir, l'animateur a eu une année 2023 difficile.

«Aujourd'hui, je suis chômeur. Je ne travaille pas, mais je n'ai pas droit au chômage alors que j'ai cotisé toute ma vie. Je n'ai plus de revenus depuis six mois», a déclaré Castaldi.

Covermedia

L'animateur, qui avait pris la décision de quitter l'émission de Cyril Hanouna Touche pas à mon poste à la rentrée 2023, a vu ses revenus se réduire drastiquement.

Cet été, dans l'émission estivale La piscine de Jordan de Luxe, diffusée ce 27 août (24), le fils de Jean-Pierre Castaldi et Catherine Allégret expliquait: « Aujourd'hui, je suis chômeur. Je ne travaille pas, mais je n'ai pas droit au chômage alors que j'ai cotisé toute ma vie. Je n'ai plus de revenus depuis six mois». Même si l'acteur « la pièce de théâtre (Bungalow 21), retraçant la rencontre mythique entre Yves Montand (et sa grand-mère Simone Signoret) a bien marché».

« J'ai gagné un peu d'argent quand même, reconnaît-il. Je ne suis pas complètement fou, mais voilà je pensais faire le relais en septembre et pour l'instant, le relais en septembre, il n'y en a pas donc il faut que je fasse attention».

«On vivra dans 45 m2 au lieu de vivre dans 120...»

Sa femme, Aurore, a donc « pris le relais» et « paye tout». Mais le couple, qui ne vit pas « dans 20 m2», comme le fait remarquer Jordan de Luxe, a pris la décision drastique de déménager. « Je fais comme tous les Français. Voilà quand ça va moins bien et là ça va beaucoup moins bien, eh ben on s'adapte... Ce n'est pas grave, on vivra dans 45 m2 au lieu de vivre dans 120...», a-t-il annoncé.

Heureusement pour lui, Benjamin Castaldi a retrouvé un travail fixe. Depuis le 26 août, il officie sur Europe 2 dans l'émission matinale Casta réveille la France. Il est à l'antenne de 6h à 10h, accompagné de l'animatrice Marie Solis et de Fabien Delettres.

Le déménagement n'est peut-être plus à l'ordre du jour...

Covermedia