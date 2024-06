Brad Pitt et Angelina Jolie, parents de six enfants, sont séparés depuis 2016. D'après People, l'acteur, qui est en mauvais termes avec son ancienne épouse, souffre des distances prises par ses enfants.

Brad Pitt

Covermedia

Brad Pitt est « au courant et contrarié» que sa fille Shiloh renonce à son nom de famille pour ne garder que celui de sa mère, Angelina Jolie.

La jeune femme a déposé la semaine dernière, le jour de son 18e anniversaire, des documents pour changer légalement son nom de famille de Jolie-Pitt à Jolie.

« (Brad) est au courant et contrarié que Shiloh ait abandonné son nom de famille», a déclaré une source à People. « Il n'a jamais ressenti autant de joie que lorsqu'elle est née. Il a toujours voulu une fille. Le fait de se rappeler qu'il a perdu ses enfants n'est évidemment pas facile pour Brad. Il aime ses enfants et ils lui manquent. C'est très triste.»

L'acteur de 60 ans n'est pas en bons termes avec ses six enfants depuis sa séparation d'Angelina Jolie en 2016, après un présumé incident dans un jet privé. L'actrice de 48 ans a affirmé dans des documents juridiques que son ex-mari l'avait attrapée par la tête et avait attaqué deux de leurs enfants lors de ce voyage. Elle a également avancé qu'il avait abusé verbalement et versé de l'alcool sur sa famille pendant le vol entre la France et Los Angeles. Brad Pitt a nié ces allégations.

D'après People, l'acteur, qui sort actuellement avec Ines de Ramon, a affirmé que la séparation d'avec ses six enfants « le fait souffrir».

Une autre source a confirmé: « Il aime toujours énormément tous ses enfants. Tout ce processus a été très difficile pour toute la famille».

Shiloh est la première des enfants de Brad à changer légalement de nom, mais d'autres semblent avoir également supprimé Pitt de leur nom de famille. Vivienne, 15 ans, est présentée comme Vivienne Jolie dans la comédie musicale The Outsiders, tandis que l'année dernière, Zahara, 19 ans, s'est présentée comme Zahara Marley Jolie dans une vidéo partagée par Essence. Maddox, 22 ans, « n'utilise pas le nom de famille Pitt sur les documents qui ne sont pas légaux et utilise plutôt Jolie», selon un article de US Weekly datant de 2021.

Covermedia