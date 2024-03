Catherine Ringer : «Sa bise était mal placée»

Catherine Ringer a ignoré Emmanuel Macron qui s'avançait pour lui faire la bise lors de la cérémonie de scellement de l'IVG dans la Constitution, le 8 mars (24). La chanteuse a expliqué pourquoi dans Télé-Matin.

"Sa bise était mal placée, je ne suis pas son pote"



Catherine Ringer revient sur "vent" à Emmanuel Macron de la cérémonie de scellement de l’IVG dans la Constitution 🇫🇷🗯️ #Telematin @catherineringer pic.twitter.com/cIvqrVyCnX — Telematin (@telematin) March 13, 2024

La vidéo de Catherine Ringer refusant une accolade d'Emmanuel Macron est devenue virale sur les réseaux.

La chanteuse des Rita Mitsuko marche devant le public rassemblé à la cérémonie de scellement de l'IVG dans la Constitution, le 8 mars dernier. Emmanuel Macron la salue par un baisemain, elle répond par une sorte de révérence, et laisse le président de la République en suspens quand celui-ci s’avance pour lui faire la bise, poursuivant fièrement sa route. Sur les réseaux, cette scène a fait les beaux jours des internautes, amusés de la voir repousser le chef de l'Etat.

Catherine Ringer est revenue sur ce « vent» qui fait beaucoup parler. « C'est simplement que la bise qui était mal placée», a-t-elle répondu à Thomas Sotto dans Télématin, avant de préciser que l'événement « était une situation solennelle» qui ne se prêtait donc pas à de telles familiarités. D'autant que la chanteuse n'est pas une proche du président de la République, comme elle a tenu à le rappeler.

« Il m'a fait d’abord un baisemain, style, à l'ancienne. J'ai essayé de le refaire, c'était pas possible, donc ça a donné un petit salut. Et après quand il m'a dit on se fait la bise, là non», se remémore-t-elle.

Alors, quelle mouche a piqué Catherine Ringer? « Je trouvais que ça n’allait pas que le président me fasse la bise. Voilà, je suis pas son pote, lui non plus, moi-même je n’aime pas spécialement faire la bise à tout-va. Et aussi c'était une expression de copinage qui n'était pas juste parce que finalement aussi, à ce moment-là, c'était pour lui, je sais pas moi, pour sa com, genre «Je suis pote avec les artistes», mais non. »

Et Catherine Ringer de résumer: « J'étais extrêmement honorée qui m'invite, ravie de savoir qu'il avait insisté, mais maintenant, c'était quelque chose de solennel et de grave. »

Covermedia