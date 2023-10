Charlene et Albert de Monaco font taire les rumeurs de séparation

Alors qu’ils ne s’étaient plus affichés complices en public depuis un moment, Charlene et Albert de Monaco ont fait une apparition remarquée au stade de France samedi soir.

Charlene de Monaco : apparition complice avec Albert au Stade de France. IMAGO/ABACAPRESS

Des images qui font plaisir à voir. Alors que les rumeurs d'une séparation se faisaient de plus en plus insistantes ces dernières semaines, Charlene et Albert de Monaco les ont balayées d’un revers de main samedi dernier, à l'occasion de la finale de la Coupe du monde de rugby, remportée par l'Afrique du Sud, pays d'origine de la princesse.

Dans les tribunes du stade de France, le couple princier est en effet apparu plus amoureux que jamais serions nous tentés de dire. Regards complices, câlins et même baiser fougueux : les parents de Jacques et Gabriella (8 ans) ont enchaîné les gestes tendres.

Fervente supportrice des #Springboks, la princesse Charlène, et son époux, le prince Albert II de #Monaco, ont célébré la victoire de l'équipe sud-africaine de #RugbyWorldCup . La 4e victoire depuis 1995. Source instagram. pic.twitter.com/WNWX8EH8qu — Monarchies et Dynasties du monde (@Monarchies2000) October 29, 2023

Une fois la rencontre terminée, le prince Albert de Monaco et son épouse se sont, tout comme Roger Federer, rendus dans les vestiaires des Springboks afin de les féliciter en personne.