Charles III a annoncé souffrir d'un cancer en février dernier et s'est retiré du public pendant plusieurs mois afin de suivre un traitement. Le souverain britannique, qui émerge petit à petit, a offert sa première sortie officielle du territoire britannique à la France pour un évènement historique.

Charles III a entrepris son tout premier voyage à l'étranger depuis l'annonce de son cancer en début d'année. Covermedia

Covermedia

Le roi d'Angleterre s'est rendu en France à l'occasion du 80e anniversaire du débarquement de Normandie. Vêtu de son uniforme militaire, le souverain de 75 ans s'est adressé en français à la foule rassemblée en Normandie pour rendre hommage aux hommes et aux femmes des pays alliés qui ont aidé à libérer la France de l'Allemagne nazie en 1944.

« Quelle chance nous avons eue, ainsi que le monde libre tout entier, qu'une génération d'hommes et de femmes du Royaume-Uni et d'autres pays alliés n'ait pas hésité à affronter cette épreuve», a-t-il déclaré. « Sur les plages de Normandie, sur les mers au-delà et dans le ciel, nos forces armées ont accompli leur devoir avec un sens de la résolution et de la détermination qui rend humble.»

Charles III, qui a autrefois servi dans la Royal Air Force (RAF) et la Royal Navy, est le commandant en chef des forces armées britanniques. Il était accompagné de son épouse, la reine Camilla, ainsi que du président de la République française Emmanuel Macron et de son épouse, Brigitte Macron.

Le discours a été salué en ligne par de nombreuses personnes qui ont été impressionnées par les capacités multilingues du fils d'Elizabeth II. « Charles est une personne intelligente. Je me souviens qu'il s'est adressé au parlement allemand en prononçant un discours en allemand. Les gens le sous-estiment parfois», a a commenté un internaute sur X/Twitter.

Covermedia