Christophe Dechavanne: accusé d'agressions par son ex, il réagit

«Si je n’étais pas aussi fâché, ça me ferait rigoler»: sur le plateau de Quotidien, Christophe Dechavanne a tenu à répondre aux accusations de Nès, son ex-compagne. Il a félicité Cyril Hanouna d'avoir fait «quelque chose de révolutionnaire».

Christophe Dechavanne a affirmé que toutes les déclarations de son ex-compagne étaient fausses, dénonçant le déballage public de sa vie privée.

Le 24 février 2024, Nès, une ancienne compagne de Christophe Dechavanne, avait pris la parole sur le plateau de «Face à Hanouna». Elle y affirmait que l'homme de télévision avait pris une vidéo d'elle lorsqu'elle sortait de la douche pour lui montrer qu'elle avait pris du poids.

«Il me terrorisait au point que je n'arrivais même plus à couper un morceau de beurre pour faire la cuisine. Il était humiliant. Je tremblais. A table, il m'a donné un coup de fourchette parce que je me tenais mal», a-t-elle ajouté.

Christophe Dechavanne a pu compter sur le soutien de sa fille Ninon, qui a pris la parole sur son compte Instagram dès le lendemain de la diffusion de l'interview de Nes, afin de réfuter ses déclarations. «Je connais mon père et ses rapports avec les femmes, c'est un homme très attentionné. Je suis si triste de voir qu'une femme, vexée d'avoir été quittée, peut, par des mensonges, réduire une belle personne à un statut dégradant. Honte à elle».

Le 1er mars, au tour de Christophe Dechavanne de prendre la parole sur les accusations qui le visent. Sur le plateau de «Quotidien», il a affirmé que toutes les déclarations de son ex-compagne étaient fausses, et a dénoncé le déballage public de sa vie privée.

«Tout d'un coup à la télé, il n'y a plus aucune règle, plus aucun respect, plus aucun voile entre la sphère privée et la vie publique. C'est du totalitarisme», s’est-il agacé.

Il ne s'est pas non plus gêné de tacler Cyril Hanouna, à qui il a adressé un SMS pour exprimer son ressenti.

«Je l’ai félicité car il venait de faire quelque chose de révolutionnaire, jamais vu à la télé. Il a, lui, animateur célèbre, invité une inconnue qui est restée huit semaines, avec de petits breaks dix semaines en tout, avec un homme pour venir à la télévision, sans aucune contradiction, dérouler un tapis qui n’est pas de couleur rouge, sur un autre animateur», a-t-il dit. «Si je n’étais pas aussi fâché, ça me ferait rigolé», a-t-il conclu.

Samedi, sur le plateau de «Quelle époque!», Christophe Dechavanne a évoqué une nouvelle fois l'affaire. Nès a prétendu que son ex disait du mal de Léa Salamé, avec qui il présente l'émission sur France 2.

«Pour me faire mal et lui nuire, on s’est servi de cette chère Léa qui m’a tendu la main il y a un an et demi pour venir bosser avec elle», a-t-il affirmé. «Je voulais juste mettre les choses au point pour que ce soit tranquille dans votre tête, a-t-il tenu à clarifié face à sa consœur. «C'est tranquille dans la mienne et je voulais que ce soit surtout tranquille pour les personnes qui auraient pu croire à des âneries pareilles.»