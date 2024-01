La reine du Danemark, Margrethe II, sur le trône depuis 52 ans, va abdiquer dimanche en faveur de son fils aîné le prince héritier Frederik qui va porter le nom de Frederik X.

Frederik X et la Princesse Mary vont monter sur le trône danois. ats

C'est la première fois en 900 ans qu'un souverain danois abdique. En 1146, Erik III avait alors choisi de rentrer dans les ordres. Voici cinq choses à savoir sur cette monarchie millénaire très chère au cœur des Danois.

Record de longévité

Monarque au plus long règne du continent européen depuis la mort de sa lointaine cousine Elizabeth II et seule femme reine de plein-droit, Margrethe II est aussi à la tête d'une des monarchies les plus anciennes du monde.

Le Danemark est en effet un royaume depuis l'époque viking et le règne de Gorm le Vieux (mort autour de 958), auquel succéda son fils Harald à la dent bleue, devenu mondialement connu pour avoir prêté son nom à la technologie sans fil Bluetooth.

Margrethe II et Frederik X font partie de la maison de Glücksburg, une branche de la maison d'Oldenburg, à la tête du Danemark depuis 1448.

La souveraine aurait pu ne jamais être reine car ce n'est que depuis 1953, elle avait alors 13 ans, qu'une femme peut monter sur le trône danois.

Un roi sans couronnement

Fredrik X deviendra roi par proclamation et ne portera pas la couronne du Danemark, exposée au château de Rosenborg.

Le couronnement a été aboli au XVIIème siècle quand la monarchie est devenue héréditaire mais une cérémonie d'onction l'a remplacé jusqu'en 1840.

Contrairement à la tradition d'autres monarchies européennes, le souverain danois ne prête pas serment et il n'y a pas de cérémonie rassemblant chefs d'état et têtes couronnées étrangères.

Minimalisme

Reconnue pour avoir modernisé de façon subtile l'image de la monarchie lors de ses 52 ans de règne, Margrethe II a aussi resserré cette monarchie.

Le 1er janvier 2023, elle a retiré leur titre princier aux quatre enfants de son fils cadet pour leur permettre de vivre une vie plus normale «sans être limités par les considérations et obligations particulières qu'implique une affiliation formelle à la Maison royale».

Pour l'instant, les enfants du nouveau couple royal conservent leurs titres mais à l'âge adulte seul l'aîné recevra un apanage, une décision prise en 2016.

Popularité

Margrethe II a su fédérer l'ensemble du Danemark derrière la monarchie. Quand elle monte sur le trône en 1972, seuls 45% des Danois soutiennent encore la monarchie, les autres estimant que la plus vieille dynastie royale européenne encore en place est inadaptée à une démocratie moderne.

Aujourd'hui, la part des défenseurs de la monarchie culmine à plus de 80% et les Danois sont aussi plus de 80% à estimer qu'elle a pris la bonne décision en abdiquant.

Quelque quatre habitants sur cinq considèrent que le nouveau souverain - célèbre pour sa passion du sport (il a créé une course à pied ultra-populaire, la Royal Run en 2018) et pour sa défense de l'environnement - sera un bon roi.

Coût modeste

Chaque année, le gouvernement alloue une somme destinée au fonctionnement de la maison royale, car le roi, dont le rôle est majoritairement symbolique, est aussi chef de l'Etat.

Cette enveloppe s'élève à 121,4 millions de couronnes (16,3 millions d'euros) mais les experts s'accordent sur le fait que le coût de la famille royale est au moins trois fois plus important, en raison notamment de l'entretien de ses résidences et du yacht royal, le Daneborg.

Toutefois, s'il revient à 386 millions de couronnes annuelles, le coût de la maison royale équivaut aussi à 65 couronnes (8 euro) par Danois par an.