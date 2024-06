Ce lundi, Émilien, étudiant en histoire et champion du jeu diffusé sur TF1 depuis le 25 septembre 2023, a détrôné Bruno en tant que plus grand maître de midi.

Malgré son succès soudain, Émilien garde les pieds sur terre. Capture d'écran - blue tv

blue News Marc Schaller

«Je ne trouve pas les mots. C'est une aventure humaine», a déclaré, très ému, le Français de 21 ans à l'antenne.

Après un règne de près de trois ans, Bruno a été surpassé par Émilien au classement des participations et des gains. Avec 253 participations à son actif et une cagnotte cumulée de 1'088'471 euros, Émilien est devenu le nouveau recordman de l'émission. Mais ce n'est pas tout! En devenant le plus grand maître de midi depuis les débuts de l’émission en 2010, il devient aussi le plus grand champion des jeux télé en nombre de participations.

Le jeune homme de 21 ans, originaire de Vendée, a toujours rêvé de participer aux «12 coups de midi». Après une première tentative infructueuse en 2020, il a finalement réussi à se qualifier en 2023. Depuis, il enchaîne les victoires.

«Je ne suis pas plus content qu’un autre jour. Cela n’a jamais été un objectif de dépasser qui que ce soit. Le seul que j’ai, c’est de revenir le lendemain et de prendre du plaisir. Je suis simplement heureux que mon parcours personnel continue», a-t-il confié au «Parisien».

Malgré son succès soudain, Émilien garde les pieds sur terre. Il est conscient de la chance qu'il a et souhaite profiter de cette expérience avant de reprendre ses études. Son rêve? Devenir rédacteur de questions pour les «12 coups de midi»...