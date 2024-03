En taclant Trump aux Oscars, Jimmy Kimmel a enfreint les règles

Jimmy Kimmel avait interdiction formelle de faire un commentaire désobligeant à l'égard de Donald Trump lors de la cérémonie des Oscars.

Jimmy Kimmel, qui a présenté quatre fois les Oscars, a révélé que les organisateurs de l'émission lui avaient explicitement demandé de ne pas lire le message à haute voix. Imago

Une injonction dont le comédien de 56 ans n'a eu que faire, puisque, vers la fin de la soirée, après avoir largement rempli ses fonctions d'hôte, il a lu une critique cinglante de son travail, écrite par… Donald Trump.

« Je suis vraiment fier de quelque chose et je me demandais si je pouvais le partager avec vous. Je viens de recevoir une critique. Je vous demande de deviner quel ancien président vient de poster cela sur Truth Social ? Quelqu'un ? », a commencé le maître de cérémonie.

« Eh bien, merci, président Trump ! Merci d'avoir regardé ! Je suis surpris. Ce n’est pas l’heure de la prison ? », a ironisé le présentateur en faisant un jeu de mots en anglais sur « bed time » (l’heure du coucher) et « jail time » (l’heure de la prison).

Puis il a ajouté, à propos du candidat à l’investiture républicaine pour les prochaines élections présidentielle : « Il se concentre sur les choses importantes, c'est sûr ».

«Débarrassez-vous de Kimmel»

Aujourd'hui, Jimmy Kimmel, qui a présenté quatre fois les Oscars, a révélé que les organisateurs de l'émission lui avaient explicitement demandé de ne pas lire le message à haute voix. « Ils m'ont dit : «Il te reste un petit peu de temps» et j'ai répondu : «Je lis le tweet de Trump» et ils m'ont répondu : «Non, non, ne lis pas ça». (J'ai dit) «Si, je le lis» », a déclaré Jimmy Kimmel à l'émission Live with Kelly and Mark, diffusée pendant la journée.

Donald Trump a critiqué avec mépris la performance de Jimmy Kimmel en tant qu'animateur. « Le candidat à la présidence a écrit : "Y a-t-il jamais eu un pire animateur que Jimmy Kimmel aux Oscars ? Sa présentation était celle d'une personne moins que moyenne essayant trop fort, d'être ce qu'elle n'est pas et qu'elle ne pourra jamais être. Débarrassez-vous de Kimmel et remplacez-le peut-être par un autre talent d'ABC, George Slopanopoulos, qui n'a plus rien à prouver, mais qui est bon marché. »