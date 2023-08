Eros Ramazzotti et sa fille Aurora émeuvent le public aux larmes

Quand elle était bébé, Aurora Ramazzotti a reçu un cadeau spécial de son père Eros. Le chanteur a écrit un tube qui s'appelle comme sa fille. Le père et la fille ont chanté «Aurora» ensemble devant le public sicilien.

Le chanteur Eros Ramazzotti a fait un cadeau spécial à sa fille Aurora pour sa naissance : il lui a écrit une chanson. IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Quand elle était bébé, Aurora Ramazzotti a reçu un cadeau très spécial de son père Eros.

Le chanteur italien a écrit la chanson «Aurora» pour sa fille.

Aujourd'hui, père et fille ont chanté ensemble cette chanson devant un public sur l'île de Sicile.

Au début du concert en plein air, qui a lieu dans le théâtre antique de Taormina sur l'île italienne de Sicile, Aurora Ramazzotti est assise dans le public et regarde son père chanter comme une fan ordinaire.

Celui-ci interprète un tube après l'autre. Eros Ramazzotti sait bien sûr que sa fille est dans le public. À un moment donné, le chanteur se permet une plaisanterie : il tend son arrière-train - naturellement habillé - à sa fille et la fait rire.

Mais le plus beau moment du concert en plein air est encore à venir : tout à coup, Aurora, 26 ans, se retrouve sur scène aux côtés de son père de 51 ans. Tous deux chantent alors ensemble la chanson «Aurora».

Eros Ramazzotti a écrit cette chanson peu de temps avant que sa fille ne voie le jour en 1996. Ces lignes pleines d'émotion sont apparues sur l'album à succès de Ramazotti «Dove c'è musica» (en français : «Là où il y a de la musique"), sorti en 1996.

Quand l'aurore illumine la vie de papa Eros

Dans la chanson, l'aube est de plus en plus claire pour le chanteur italien, ce qui symbolise le fait que sa fille Aurora rend sa vie plus lumineuse et plus belle.

Et voilà que le père et la fille montent sur scène dans le célèbre théâtre antique de Taormine en Sicile, avec l'Etna en arrière-plan. Quel décor pour ce moment qui donne la chair de poule !

Les rires d'Eros et d'Aurora Ramazzotti et les étreintes qu'ils s'offrent pendant leur prestation commune émeuvent les personnes présentes dans le public jusqu'aux larmes. «Le plus beau moment : t'entendre chanter avec Auri», écrit plus tard une follower sur Instagram, qualifiant la prestation de «pure magie».

Une carrière dans la chanson?

Ce n'est pas la première fois qu'Eros et Aurora Ramazzotti chantent ensemble la chanson «Aurora». En février dernier, c'est-à-dire juste avant de devenir maman pour la première fois, Aurora est apparue avec son père dans l'émission de télévision «Michelle Impossible & Friends» de sa maman.

La prestation du duo n'a pas seulement ému Michelle Hunziker, mais semble également avoir procuré beaucoup de plaisir à Eros et à sa fille.

On ne sait pas si Aurora Ramazzotti veut prochainement suivre davantage les traces de son père et s'essayer seule à la chanson. Mais il ne serait pas étonnant que la chanson «Aurora» soit bientôt disponible en version duo père/fille.