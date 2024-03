Folles rumeurs sur la santé de Kate : le porte-parole de William réagit

Les rumeurs les plus folles courent sur la santé de Kate Middleton. Et le porte-parole de son époux, William, a dû une nouvelle fois mettre les choses au point, expliquant à People que la priorité du prince était son travail et pas les « réseaux sociaux».

Depuis l’opération de la princesse Catherine, le royaume britannique bruisse de rumeurs.

Au point que le représentant du prince William a dû publier une déclaration à la suite des récentes conspirations et rumeurs concernant la santé et les déplacements de son épouse Catherine après sa récente opération de l'abdomen. « Il se concentre sur son travail et non sur les réseaux sociaux», a déclaré mercredi 6 mars un porte-parole du prince William à People.

Ce commentaire intervient un jour après que le nom de Kate Middleton a été inscrit sur le site officiel de l'armée britannique comme devant apparaître lors de la parade militaire Trooping the Colour à Londres le 8 juin. Cela aurait été sa première apparition publique depuis son opération chirurgicale. Cependant, le palais de Kensington a déclaré qu'il n'avait pas été confirmé que la princesse de Galles participerait à l'événement. Et, peu après, sa photo a été retirée du site Web.

En janvier, le palais de Kensington a annoncé que la princesse de Galles ferait une pause dans ses engagements publics jusqu'après Pâques, à la suite de son opération abdominale « réussie». Depuis lors, de nombreuses rumeurs ont circulé sur Internet au sujet de sa situation, y compris des théories selon lesquelles elle serait dans le coma.

La semaine dernière, le palais a insisté sur le fait que Kate Middleton se portait « bien», après que les spéculations se furent intensifiées lorsque le prince William s'est désisté de la cérémonie commémorative de son parrain pour des « raisons personnelles» qui n'ont pas été divulguées. La princesse de Galles a par ailleurs été aperçue dehors pour la première fois depuis décembre, lundi 4 mars, alors qu'elle était conduite près du château de Windsor par sa mère, Carole Middleton.

