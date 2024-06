Gad Elmaleh: «Un jour, je me suis dit, il faut que j'arrête ça»

Gad Elmaleh est cash quand il joue le jeu de l'interview vérité avec Mouloud Achour, dans l'émission Clique sur Canal +, comme il l'est dans son dernier spectacle, Lui-même.

Gad Elmaleh, qui présente actuellement son nouveau spectacle, prépare la création d'un grand festival d'humour à Nice, Jubil, en octobre 2025. Cover media

Barman Nicolas Barman Nicolas

L'humoriste a arrêté de boire et le fait savoir, sans fierté, mais sans honte non plus. Alors que durant l'émission, le père et (jeune) grand-père a mentionné plusieurs fois qu'il en avait fini avec son addiction à l'alcool, et s'en trouvait très bien, il a révélé à Mouloud Achour, ahuri, que l'on lui a « reproché d'avoir dit que j'arrêtais l'alcool ». « On m'a dit mais ne dit pas ça ! Tu gâches l'ambiance ! »

«Tu as un problème, ce n'est pas possible»

Cette confidence fait écho à la réflexion dans Quelle époque ! de Léa Salamé, qui avait demandé à Artus s'il était « devenu chiant » parce qu'il avait arrêté de consommer de l'alcool. Or on « banalise l'alcoolisme », estime Gad Elmaleh, qui cite ceux qui, face à sa résolution de sobriété, lui disaient « mais tu ne buvais pas beaucoup », ce qui est pour eux, estime-t-il, « une manière de se rassurer parce que ça les met face à leur propre alcoolisme ».

L'alcool et la joie sont deux choses différentes, explique sincèrement Gad Elmaleh. « J'ai réalisé que c'est quand je commençais à essayer de vivre des moments joyeux sans la joie et que l'alcool faisait le boulot à la place de la joie... Je me dis : Tu as un problème, ce n'est pas possible. J'avais l'air triste et je me sentais triste en fait », explique-t-il. Il ajoute, pour justifier sa prise de décision : « Un jour je me suis dit, il faut que j'arrête ça ! Ça ne va pas... Ce n'est pas moi, cela m'amène dans une zone qui n'est pas moi et cela m'empêche d'être moi-même, de boire ».

Sa troisième année de sobriété

Au cours de la longue interview, l'humoriste, qui en est à sa troisième année de sobriété totale, engagera les spectateurs à se débarrasser de cette dépendance.

Et preuve que l'on peut rire sans boire, Gad Elmaleh, qui présente actuellement son nouveau spectacle, prépare la création d'un grand festival d'humour à Nice, Jubil, en octobre 2025.