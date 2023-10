Grimes poursuit Elon Musk pour établir ses droits parentaux

Grimes a attaqué Elon Musk en justice. Selon Page Six, la chanteuse chercherait à établir ses droits sur un de leurs trois enfants.

Grimes a intenté une action en justice contre Elon Musk concernant les droits parentaux de leurs trois enfants. Covermedia

Le 29 septembre(23), la star canadienne a déposé une requête à Los Angeles pour « établir une relation parentale », a rapporté, mardi, Page Six. Grimes, 35 ans, et l'ancien président de Tesla, 52 ans, ont trois enfants ensemble.

La demande vise à ce que le tribunal identifie les parents légaux d'un enfant lorsqu'ils ne sont pas mariés. La pétition ne précise pas encore si Grimes, de son vrai nom Claire Boucher, demande un droit de garde ou une pension alimentaire pour enfants. Selon Page Six, les dossiers sont scellés, bien qu'il semble qu'Elon Musk n'ait pas encore répondu à la pétition.

Le couple a commencé à se fréquenter en 2018. Après trois ans de relation intermittente, ils se sont séparés définitivement en 2021. Ils ont accueilli leur premier enfant, un fils nommé X Æ A-Xii, en mai 2020. Ils ont ensuite donné naissance à leur fille, Exa Dark Sideræl, surnommée Y, en décembre 2021. En septembre, il a été révélé dans la biographie d'Elon Musk du journaliste Walter Isaacson que Grimes avait eu un troisième enfant avec le milliardaire, prénommé Techno Mechanicus, également surnommé Tau.

Peu de temps après l'annonce de la naissance de Tau, la chanteuse de Genesis a écrit un message sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, pour demander à son ex de la laisser voir son fils après que Walter Isaacson a partagé une image des jumeaux d'Elon Musk, qu'il partage avec Shivon Zilis. « Dites à Shivon de me débloquer et dites à Elon de me laisser voir mon fils ou s'il vous plaît, répondez à mon avocat, a-t-elle écrit dans un message supprimé depuis. Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu le droit de voir une photo de ces enfants, bien que cette situation déchire complètement ma famille. »

Elon Musk a été marié trois fois et il est père d'au moins 11 enfants.

