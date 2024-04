Harry bientôt de retour auprès de sa famille : l’inquiétude de Meghan

Le prince Harry est sur le point de regagner le Royaume-Uni, mais il reste à savoir si Meghan l'accompagnera. En tout cas, la duchesse de Sussex est «très inquiète».

Le prince Harry et la duchesse Meghan vivent en Californie. IMAGO/ZUMA Wire

fts / trad. Gregoire Galley

Le prince Harry (39 ans) retournera bientôt chez lui. Il reviendra dans quelques semaines, mais il reste à savoir si Meghan (42 ans) l'accompagnera.

Pour rappel, la famille royale britannique traverse une véritable période de crise avec les cancers de Charles III et de la princesse Kate. Cette dernière avait appris l'existence de sa maladie après un examen abdominal en janvier. Il y a une dizaine de jours, elle a rendu public cette terrible nouvelle dans un message vidéo.

«Invictus Game»

On sait désormais que Harry va bientôt revenir au Royaume-Uni. Sa femme Meghan est «très inquiète» à ce sujet, comme l'écrit le journal britannique «Express».

La raison de ce retour au pays est la tenue des «Invictus Games». Une cérémonie aura lieu le 8 mai dans le cadre des célébrations du 10e anniversaire de la fondation. Harry et Meghan feront partie des invités. Un discours du duc de Sussex est également prévu.

Cependant, il n'est pas encore certain que Meghan sera présente. Si c'est le cas, Archie (4 ans) et Lilibet (2 ans) effectueront aussi le voyage. Selon l' «Express», Harry espère que sa femme et ses enfants se joindront à lui afin de passer du temps en famille.

Proche de la famille

L'avenir des «Invictus Games» a été récemment assuré. En effet, le ministère britannique de la Défense a annoncé qu'il investirait beaucoup d’argent pour que la compétition sportive ait lieu au Royaume-Uni. Une décision qui permettra peut-être à Harry de renouer les liens avec sa patrie.

En revanche, la réconciliation avec son frère William est toujours en suspens. Pour l’instant, Harry veut simplement être proche de sa famille alors que son père et sa belle-soeur font face à des problèmes de santé.