Le conjoint d'Iris Mittenaere, Bruno Pelat, a été placé en garde à vue dans le 18e arrondissement de Paris les 24 et 25 septembre pour violences conjugales n'excédant pas 8 jours d'ITT, d'après une information de Voici confirmée par Le Parisien.

Originaire du Nord-Pas-de-Calais, Iris Mittenaere a été élue Miss France puis Miss Univers en 2016 et s'est depuis reconvertie dans les médias à la mode. IMAGO/ABACAPRESS

Covermedia Marc Schaller

Dans la soirée du 24 septembre (24), l'ex-reine de beauté s'est présentée à un défilé Etam avec un petit bandage à la main. Ses blessures ont été décrites comme « légères ». Or, la jeune femme de 31 ans, qui ne pensait pas porter plainte, a fini par se raviser dans la matinée du 25 septembre, selon Le Parisien.

Quelques mois plus tôt, Iris Mittenaere et son ex-fiancé, Diego El Glaoui, confirmaient leur séparation après plus de quatre ans de relation et presque deux ans de fiançailles. L'ancien couple affirmait alors avoir « pris des chemins différents ».

L'ex-Miss avait ensuite retrouvé l'amour cet été dans les bras de Bruno Pelat, héritier de 22 ans d'un magnat de l'immobilier.

Originaire du Nord-Pas-de-Calais, Iris Mittenaere a été élue Miss France puis Miss Univers en 2016 et s'est depuis reconvertie dans les médias à la mode.