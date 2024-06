Jacques Séguéla a joué les entremetteurs pour Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. Le publicitaire a raconté le dîner décisif qu'il a organisé en présence de l'ancien président de la République et de la chanteuse dans Quelle époque ! samedi 1er juin (24).

Jacques Séguéla a eu un rôle central dans la rencontre entre Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. Covermedia

Covermedia

Le publicitaire a raconté ce véritable coup de foudre dans l'émission Quelle époque!, sur France 2, samedi 1er juin. Et pourtant, ça partait mal.

Nicolas Sarkozy, séparé de Cécilia Attias, cherche à rebondir. L'ancien vice-président du groupe Havas a ainsi confié: « Il était seul à l'Élysée, il était divorcé. C'est très difficile d'être président sans avoir de femme.»

Que cela ne tienne, Jacques Séguéla, qui a profité de l'émission pour qualifier son intervention mythique sur le fait de ne pas avoir de Rolex a 50 ans de « plus grosse connerie de (sa) vie», tente d'organiser un dîner avec son ami et Carla Bruni. Mais l'ex-mannequin et chanteuse n'est pas intéressée.

« Je demande à Carla si elle était d'accord pour venir. Elle me dit: «Jamais, cet homme de droite, pour rien au monde je ne lui serre la main!»», se remémore-t-il. Jacques Séguéla ne s'est pas démonté et lui a rétorqué: « Tu te trompes, parce qu'en vingt minutes il te séduira.»

Pendant le repas, Nicolas Sarkozy « transpirait, il ne savait plus où il était, il hésitait... Il s'est collé contre ma femme, il a dit «Trois minutes, j'ai quelque chose à dire à cette dame». Ça a duré jusqu'à 2h du matin.»

Il faut croire que Jacques Séguéla a eu du nez. Celle qui est devenue Carla Bruni-Sarkozy un an plus tard a commenté suite au dîner: « Il est quand même formidable ton mec. Mais c'est un grossier personnage, je lui ai donné mon téléphone et il ne m'a pas encore appelée » Et Jacques Séguéla de préciser: « Ils s'étaient quittés depuis 15 minutes...»

Covermedia