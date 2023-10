Britney Spears a expliqué pourquoi elle s'était rasé la tête en 2007. La chanteuse est revenue sur cette époque troublée de sa vie dans son autobiographie, The Woman in Me.

Britney Spears a révélé pourquoi elle s'était rasé la tête en 2007. Si tout le monde, ou presque, a commenté cet épisode de la vie de la chanteuse, l'interprète de Toxic a attendu seize années pour en parler dans son autobiographie, The Woman in Me, qui sort le 24 octobre (23). Et non seulement elle l'évoque, mais elle explique son geste qui a choqué.

« J'ai été tellement regardée en grandissant. On me regardait de la tête aux pieds, et les gens me disaient ce qu'ils pensaient de mon corps, depuis que j'étais adolescente, a écrit la star de 41 ans dans l'extrait obtenu par People. On me regardait de haut en bas, des gens me disaient ce qu’ils pensaient de mon corps depuis l’adolescence. Me raser le crâne et agir de la sorte a été ma façon de rejeter ça. »

En 2008, Britney Spears a été placée sous tutelle, une décision ordonnée par le tribunal, donnant à son père, Jamie Spears, le contrôle total sur sa vie professionnelle et personnelle. « Pendant la tutelle, on m’a fait comprendre que ces jours étaient finis. Je devais laisser pousser mes cheveux et redevenir mince. Je devais me coucher tôt et prendre tous les médicaments qu’on m’ordonnait de prendre », ajoute-t-elle.

Britney Spears a partagé que même si elle avait toujours du succès dans sa carrière, son « cœur n'y était pas ». « Je faisais des petits trucs créatifs ici et là, mais mon cœur n'y était plus. En ce qui concerne ma passion pour le chant et la danse, c'était presque une blague à ce moment-là, a expliqué la chanteuse. Treize années se sont écoulées et je ne me sentais que comme l'ombre de moi-même. »

«Je repense maintenant à mon père et à ses associés qui ont eu le contrôle de mon corps et de mon argent pendant si longtemps et cela me rend malade... Réfléchissez à combien d’artistes masculins dilapident leur argent; combien sont toxicomanes et ont des problèmes de santé mentale, a-t-elle poursuivi. Personne n’essaye de leur retirer leur autonomie sur leur corps et leur argent. Je ne méritais pas ce que ma famille m’a fait. »

Britney Spears a été libérée de la tutelle en novembre 2021 après avoir plaidé auprès d'un juge pour mettre fin à l'arrangement. The Woman in Me sortira le 24 octobre.

Covermedia