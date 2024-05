Avant de réussir une brillante carrière dans le monde du cinéma, Guillaume Canet était un très bon cavalier. Mais un accident dramatique a tout changé pour l’acteur de 51 ans.

🗨️ "C'était une chute assez violente (...) et après j'ai décidé d'arrêter".



1990, le jeune Guillaume Canet, 17 ans, chute lourdement à cheval et se blesse.

Plus de 30 ans plus tard, l'acteur revient dans "adn" sur ce moment qui l'a poussé à renoncer à sa carrière de cavalier. pic.twitter.com/tBjUO24qaz — INA.fr (@Inafr_officiel) May 13, 2024

blue News Gregoire Galley

Ce drame se produit alors que Guillaume Canet n’a que 17 ans. Grand amateur d’équitation, le jeune homme multiplie les heures d’entraînement et rêve de devenir un cavalier professionnel. Malheureusement, un terrible accident le coupe dans son élan en 1990 à Mesquer.

«C’était une terrible chute. J'ai pris des coups de crampons, sur la main, dans le dos. Je me suis cassé tout le côté droit en fait. Parce que le cheval me marche dessus», s’est remémoré le compagnon de Marion Cotillard dans des propos relayés par «Gala».

Aller à Paris

«Je demande une foulée improbable au cheval, qui part une foulée avant, et qui n'a pas la possibilité de passer l'obstacle et qui pédale dedans, je tombe et il me marche dessus», a-t-il ajouté avec émotion.

Cette violente cabriole a été un véritable tournant dans la vie de Guillaume Canet. A partir de là, il a préféré renoncer à l’équitation et se consacrer entièrement au cinéma. «J'avais 17, 18 ans, et je montais tout le temps, tous les week-ends, je faisais 400 kilomètres pour aller faire tomber une barre parfois, et voilà c'était un moment de ma vie où j'avais envie de faire du cinéma, d'aller à Paris, de connaître une autre vie que ça en fait», a conclu celui qui est aujourd’hui père de deux enfants.