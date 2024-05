La guerre entre Angelina Jolie et Brad Pitt continue de faire les choux gras des médias. Séparé depuis 2016 et divorcé depuis 2019, l’ancien couple le plus glamour d’Hollywood s’écharpe sur des questions financières mais aussi sur la garde de leurs enfants.

La guerre entre Angelina Jolie et Brad Pitt continue de faire les choux gras des médias. ats

blue News Gregoire Galley

Un de leurs anciens gardes du corps, Billy Billingham, est revenu sur ce conflit qui enflamme régulièrement la presse people. «J'ai beaucoup appris d'eux, tout comme ils ont appris de moi. J'étais là pour leur fournir un service, à savoir la sécurité pour eux et leur famille, afin qu'ils puissent avoir une vie décente», a-t-il indiqué dans des propos relayés par «Gala».

Avant d’ajouter : «Ce sont des gens normaux. Ils ont toujours pris du temps l'un pour l'autre, pour leurs enfants, pour leur travail et pour des œuvres caritatives, et cela se fait tous les jours. J'étais épuisé de les voir faire et ils n'ont jamais eu de reproches à se faire, ni l'un ni l'autre».

L’ex sergent-major a aussi révélé que la famille Pitt était très complice. Cela n’a pas empêché le couple de s’entredéchirer au moment où leur amour a commencé à battre de l’aile.