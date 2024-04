Christophe Beaugrand et son mari ont eu recours à la gestation pour autrui (GPA) via à une mère porteuse aux États-Unis en 2019 pour accueillir leur fils, Valentin. Le journaliste a réagi dans C dans l’air à une nouvelle polémique sur cette pratique.

GPA : Christophe Beaugrand a réagi dans C dans l'air à une nouvelle polémique sur cette pratique.

Covermedia Covermedia

Christophe Beaugrand a répondu à un élu du Rassemblement national ayant défendu un commentaire de Marion Maréchal sur X/Twitter contre le recours à la GPA par le styliste Simon Porte Jacquemus et son mari, qui ont accueilli des jumeaux par ce biais le 20 avril.

Le journaliste de 47 ans, qui est lui-même devenu papa d’un garçon en 2019 grâce à la GPA, a tenu à répondre aux propos de Jean-Philippe Tanguy, président délégué du RN à l’Assemblée nationale, qui affirmait sur BFMTV que recourir à cette pratique à l’étranger revenait à faire « un doigt d’honneur» à la loi française qui « l’interdit».

« Il n’est absolument pas illégal d’avoir recours à la GPA dans un pays où c’est encadré», a déclaré le journaliste de télévision à C dans l’air le 24 avril. « Il y a une circulaire de Christiane Taubira en 2013 qui facilite l’obtention des papiers pour les parents français qui ont recours à la GPA à l’étranger.»

Christophe Beaugrand a ajouté très fermement: « J’interdis à quiconque de dire que j’ai contourné la loi française, que je suis un délinquant, que mon enfant a été acheté à l’étranger (…) Je demande le respect pour notre famille.»

Marion Maréchal Le Pen avait commenté quelques jours plus tôt un post sur les réseaux sociaux annonçant la naissance des jumeaux du couturier Simon Porte Jacquemus et son mari. « Où est la maman?», a écrit la nièce de Marine Le Pen et tête de liste de Reconquête, le parti d'Eric Zemmour, aux élections européennes, avant d’être accusée d’homophobie et de relancer le débat politique sur la GPA.

En réponse, Christophe Beaugrand a aussi évoqué le moment « incroyable» de la naissance de son fils. « Pendant des années quand je me suis rendu compte que j’étais homosexuel, je ne deviendrai pas parent et ça va être un drame dans ma vie. J’ai pu réussir à réaliser ce rêve qui me semblait impossible et incroyable et que ce soit salit aujourd’hui par des politiques qui essaient de se faire de la publicité sur nos familles, ça me débecte.»

