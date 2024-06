Justine Timberlake a été arrêté le 18 juin pour « conduite en état d'ivresse» à Long Island, New York, avant de comparaître devant un tribunal et d'être libéré sous caution. D'après le New York Post, le chanteur de 43 ans a affirmé avoir bu « un martini».

Justin Timberlake a refusé de se soumettre à un test d'alcoolémie lors de son arrestation pour conduite en état d'ivresse. Covermedia

« L'accusation ne portait que sur un seul chef d'accusation, car il a refusé l'alcootest», a déclaré son avocat dans un communiqué. « M. Timberlake a également été inculpé de deux autres infractions pour avoir grillé un panneau stop et ne pas avoir emprunté la bonne voie de circulation.»

Selon des documents obtenus par le New York Post, le mari de Jessica Biel a reconnu avoir bu « un martini». Les documents précisent aussi que « ses yeux étaient injectés de sang et vitreux, une forte odeur de boisson alcoolisée émanait de son haleine, il était incapable de diviser son attention, son élocution était ralentie, il était instable et ses résultats étaient médiocres lors de tous les tests de sobriété normalisés». D'après le journal, le policier qui a procédé à l'arrestation était « si jeune qu'il ne savait même pas» qui était le chanteur.

L'interprète de Cry Me A River doit comparaître à nouveau devant le tribunal le 26 juillet.

Justin Timberlake doit donner deux concerts au United Center de Chicago les 21 et 22 juin dans le cadre de sa tournée Forget Tomorrow World Tour, qui a débuté en avril. Il se produira ensuite au Madison Square Garden de New York la semaine prochaine.

