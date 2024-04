Avec le diagnostic de son cancer, la princesse Kate a fait taire les rumeurs sur son absence. Aujourd'hui, il s'avère que sa réputation auprès du public s'est améliorée.

La princesse Kate est atteinte d'un cancer et l'a fait savoir publiquement dans une vidéo. Ses soutiens ont augmenté pour cette raison également. Andrew Milligan/PA Wire/dpa

DPA/fts/Trad Valérie Passello

Selon un récent sondage, la princesse Kate est le membre le plus populaire de la famille royale britannique. La jeune femme de 42 ans a rendu public le diagnostic de son cancer il y a deux semaines et demie.

76% des personnes interrogées au Royaume-Uni ont une opinion positive de la future reine, a annoncé mardi l'institut de sondage Yougov.

C'est deux points de plus que lors du précédent sondage en février. Kate succède ainsi à son mari, le prince William (41 ans), dont le taux d'approbation a chuté de 77 à 73%.

En outre, 21% ont désormais une vision négative de l'héritier du trône, une augmentation de cinq points par rapport à février. Quant à Kate, 16% la voient de manière négative, contre 15% auparavant.

Le palais de Kensington avait annoncé mi-janvier que la princesse, née Catherine Middleton, avait subi une opération prévue à l'abdomen et qu'elle serait absente pendant des mois. Malgré cette annonce, les spéculations et les théories du complot sur l'absence de Kate se sont multipliées après un certain temps.

Le 22 mars, le palais a alors publié une vidéo dans laquelle la mère de trois enfants racontait qu'elle avait été diagnostiquée d'un cancer et qu'elle suivait une chimiothérapie à titre préventif. On ne sait pas pour l'instant quand elle réapparaîtra en public.

Baisse de l'approbation du roi

Le beau-père de Kate, le roi Charles III (75 ans), également atteint d'un cancer, arrive en quatrième position avec 63 % d'opinions favorables, soit une baisse de quatre points, derrière sa sœur, la princesse Anne (73 ans), qui obtient 71 %.

Son épouse, la reine Camilla (76 ans), en sixième position, est vue positivement par exactement la moitié des personnes interrogées. Le fils cadet de Charles, le prince Harry (39 ans), et son épouse, la duchesse Meghan (42 ans), qui ont quitté la famille royale et sont en conflit avec leur famille, ne sont vus positivement que par 31% et 26% des personnes interrogées.

Le dernier du classement de la famille est le plus jeune frère de Charles, le prince Andrew (64 ans) : 86% des personnes interrogées ont une mauvaise opinion de ce prince aux multiples scandales.

En règle générale, ce sont surtout les jeunes qui ont une opinion plutôt négative de la famille royale. Ainsi, seul un tiers (32 %) des 18-24 ans trouve la monarchie bonne, alors que ce chiffre atteint presque 80 % chez les plus de 65 ans.