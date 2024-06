«Je ne suis pas encore sortie d'affaire» - Kate Middleton brise le silence

Kate Middleton a donné des nouvelles de sa santé et de l'avancée de son traitement. La princesse de Galles a également annoncé qu'elle assistera ce week-end à la parade «Trooping the Colour» qui célèbre l'anniversaire du roi Charles III.

Covermedia

Kate Middleton assistera bel et bien à la parade Trooping the Colour demain (15 juin 24) à Londres. La princesse de Galles vient de le confirmer elle-même sur le compte Instagram officiel de son couple.

«Je me réjouis d'assister au défilé de l'anniversaire du roi ce week-end avec ma famille et j'espère participer à quelques engagements publics au cours de l'été, mais je sais également que je ne suis pas encore sortie d'affaire», a-t-elle écrit.

Kate Middleton a également donné des nouvelles de son traitement. Si elle fait «de bons progrès», elle connaît aussi «des mauvais jours», «comme le savent tous ceux qui suivent une chimiothérapie». «Les mauvais jours, vous vous sentez faible, fatigué et vous devez laisser votre corps se reposer. Mais les bons jours, lorsque vous vous sentez plus fort, vous voulez en profiter au maximum», ajoute-t-elle.

La princesse de Galles explique également que son traitement «se poursuivra encore pendant quelques mois». Si c'est avec joie qu'elle «reprend le chemin de l'école» pour accompagner ses enfants, la princesse Charlotte et les princes George et Louis, les «bons jours», elle a «appris à être patiente, surtout dans l'incertitude». La princesse de Galles a également remercié tous ceux qui lui ont envoyé des vœux de bons rétablissements et salué la « compréhension» du public.

Covermedia