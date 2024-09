Kendrick Lamar animera la mi-temps du Super Bowl LIX le 9 février 2025. L'artiste s'est réjoui que « le rap reste le genre le plus marquant».

Kendrick Lamar sera la vedette principale du 59e Super Bowl LIX en 2025. Covermedia

Kendrick Lamar sera la vedette principale du 59e Super Bowl LIX en 2025.

La NFL, la Ligue nationale de football américain, ainsi qu'Apple Music, le sponsor du show, ont annoncé la nouvelle sur X, accompagnée d'une photo de Kendrick Lamar, assis sur un terrain et devant un drapeau américain géant.

C'est la deuxième fois que le rappeur américain, âgé de 37 ans, participera à ce prestigieux spectacle de la mi-temps, mais c'est la première fois qu'il en sera l'interprète principal. Le grand événement – qui marque la fin de la saison de la NFL – aura lieu au Caesars Superdome à la Nouvelle-Orléans le 9 février 2025. Il sera produit par Roc Nation, la société de Jay-Z, et diffusé sur la Fox aux États-Unis.

« Kendrick Lamar est vraiment un artiste et un interprète unique en son genre. Son amour profond pour le hip-hop et la culture nourrit sa vision artistique. Il a une capacité inégalée à définir et à influencer la culture à l'échelle mondiale. L'œuvre de Kendrick transcende la musique, et son impact se fera sentir dans les années à venir», a indiqué Jay-Z.

Kendrick Lamar a déclaré dans un communiqué dimanche: « Le rap reste le genre le plus marquant à ce jour. Et je serai là pour rappeler au monde pourquoi. Ils ont choisi le bon».

« Retrouvez-moi à la Nouvelle-Orléans le 9 février 2025. Portez votre plus belle tenue, même si vous regardez le match depuis chez vous», a-t-il aussi déclaré dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Le chanteur de Poetic Justice a déjà participé au spectacle de la mi-temps en 2022, aux côtés de Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem et Mary J. Blige. Les icônes de la musique avaient été rejointes par 50 Cent et Anderson.Paak en tant qu'invités spéciaux pour l'événement sportif, qui a vu les Rams de Los Angeles triompher des Bengals de Cincinnati.

