Kim Kardashian a avoué qu'elle avait fait un blackout après avoir bu deux shots au cours d'une soirée organisée par Beyoncé.

Lors du dernier épisode de The Kardashians, la star de 42 ans a reconnu qu'elle était une « petite joueuse » et a rappelé cet incident survenu lors d'une fête avec la chanteuse de Single Ladies. « Je suis une petite joueuse, a-t-elle déclaré après que sa mère, Kris Jenner, ait exprimé son amour pour sa boisson préférée, le martini. Je bois deux shots, et je suis bourrée et c'est tellement amusant. Je vais danser sur la piste. »

« Sérieusement, je sais que vous ne me croyez pas, demandez à Beyoncé!», a insisté la star de la téléréalité, s'adressant aux producteurs derrière la caméra. « J'ai dansé toute la nuit à sa fête, je crois que j'ai perdu connaissance. »

Elle a alors admis qu'elle avait dû demander à sa sœur Khloé Kardashian ce qui s'était passé la veille. « Je me suis réveillée et j'avais plein de SMS et j'ai dit: «Khloé, qu'est-ce que j'ai fait?» Elle m'a dit: «Tu t'es accroupie et tu dansais», et je lui ai dit: «Nooon!»», a raconté la fondatrice de Skims.

Elle a ajouté en riant: « J'ai dansé toute la nuit et je n'en avais aucune idée. »

Lors d'une interview avec Gwyneth Paltrow pour le podcast Goop l'année dernière, Kim Kardashian a révélé qu'elle avait commencé à boire de l'alcool plus fréquemment et avait désigné la tequila (ndlr: sa sœur, Kendall Jenner, a lancé sa propre marque) comme sa boisson de prédilection. « Il suffit d'un petit shot d'ananas et d'un shot de tequila, avait-elle déclaré à l'époque. J'ai deux shots et je me sens super bien. C'est amusant. »

Covermedia