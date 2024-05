Kylian Mbappé flashe sur une jeune femme à Cannes, elle devient une «star»

L'attaquant vedette du PSG Kylian Mbappé a fait une apparition remarquée le week-end dernier sur la Croisette.

Kylian Mbappé profite de son temps libre à Cannes 🌞 pic.twitter.com/PIJKcNKbVO — Vibes Foot (@VibesFoot) May 19, 2024

blue News Clara Francey

Non convoqué par Luis Enrique pour le dernier match de la saison du Paris Saint-Germain en Ligue 1 dimanche soir à Metz, Kylian Mbappé a profité de l'occasion pour s'offrir une petite escapade dans le sud de la France, où se tient actuellement le Festival de Cannes.

Alors qu'il était attablé à La Guérite, un célèbre restaurant cannois, et que le tube du groupe Survivor «Eye of the Tiger» résonnait dans l’établissement, l’attaquant de 25 ans est semble-t-il tombé sous le charme d'une femme.

En effet, dans une vidéo rapidement devenue virale sur X (anciennement Twitter), on peut voir l'attaquant du PSG discuter avec son coéquipier Ousmane Dembélé lorsqu'une jeune femme, brandissant un drapeau français (à l'envers), s'approche de leur table. Quand il s'aperçoit de la présence de la mystérieuse brune, natif de Bondy reste tout simplement bouche bée, visiblement subjugué par sa beauté.

De moins de 1'000 à plus de 70'000 abonnés

Mystérieuse ? Pas tant que ça puisque les internautes n'ont pas tardé à découvrir l'identité de la jeune femme, alors même qu'elle apparaît de dos sur ladite vidéo. Celle que les fans de l'international français ont rapidement surnommée «Madame Mbappé» s'appellerait en réalité Léa. Et alors qu'elle ne comptait que quelques centaines d'abonnés sur son compte Instagram avant de croiser le regard du célèbre footballeur, elle en compte désormais des dizaines de milliers !