La princesse Charlene, reine des dépenses pour son look!

Charlene de Monaco arrive largement en tête du classement des membres du gotha en termes de dépenses pour son look en 2023. Avec environ 155 nouvelles pièces dans sa garde-robe, l'épouse du prince Albert II a investi une belle somme.

La princesse Charlène de Monaco dans la cour du palais de Monaco lors des célébrations de la fête nationale à Monte-Carlo, Monaco, le 19 novembre 2023. IMAGO/ABACAPRESS

Être la championne du look, ça se travaille. Et cela mérite aussi quelques investissements. D'après les savants calculs du magazine spécialisé UFO NO More, la princesse Charlene de Monaco aurait déboursé en 2023 la coquette somme de 371'821 euros pour acquérir quelque 155 nouvelles tenues.

Si la somme peut paraître impressionnante, le magazine Purepeople souligne néanmoins que la maman des jumeaux Gabriella et Jacques a réduit son «budget chiffons» de moitié par rapport à 2022.

Véritable amoureuse de la mode, l'ancienne nageuse sud-africaine est aussi, pour les fashionistas, un modèle à suivre, voire carrément une icône.

Les Anglaises ne badinent pas non plus avec la mode

Loin derrière Charlene, c'est la princesse britannique Eugenie qui occupe le 2ème rang du classement. La fille cadette du prince Andrew et de Sarah Ferguson a dépensé 196'219 euros pour parfaire son look.

La princesse Eugenie a dépensé 196'219 euros pour parfaire son look en 2023. IMAGO/i Images

Sur la troisième marche du podium figure Kate Middleton, avec 110'859 euros investis en vêtements l'an dernier. Elle a acquis 135 nouvelles pièces au total.

À noter que si l'épouse du futur roi d'Angleterre est toujours impeccable, il lui arrive fréquemment de porter une tenue à plusieurs reprises, ce qui semble ne lui poser aucun problème.

Kate Middleton arrive en troisième position parmi les têtes couronnées ayant le plus investi dans de nouvelles tenues en 2023. IMAGO/i Images

La princesse de Galles est talonnée par la soeur aînée d'Eugénie, Beatrice d'York, qui a déboursé pas moins de 108'053 euros pour se vêtir.