Le prince Harry et Meghan Markle ont envoyé au roi Charles et à Kate Middleton leur vœux de bon rétablissement. C'est ce qu'a confirmé une source proche du palais au Mirror.

Le duc et la duchesse de Sussex ont pris contact avec la famille royale. Le couple, basé à Los Angeles, aurait envoyé « ses pensées et ses meilleurs vœux» suite aux annonces de la semaine dernière concernant la santé de Kate Middleton et du roi Charles III.

« Le duc et la duchesse ont contacté les deux parties de différentes manières pour leur faire part de leur inquiétude et de leurs meilleurs vœux», a déclaré une source royale au Mirror. Ni Harry ni Meghan Markle n’ont fait de commentaires publics sur le sujet.

La princesse Catherine se remet actuellement à l'hôpital, après avoir subi avec succès une opération de la zone abdominale à la London Clinic la semaine dernière. Elle devrait passer encore une semaine dans cet établissement avant d'être transférée à Adelaide Cottage, à Windsor, où elle restera pendant sa convalescence. Elle ne devrait pas reprendre ses activités avant Pâques.

De son côté, le roi Charles a séjourné dans sa résidence privée de Birkhall, dans l'Aberdeenshire, pendant qu'il se prépare à subir une intervention chirurgicale pour une hypertrophie bénigne de la prostate. L'opération doit avoir lieu cette semaine dans un hôpital dont le nom n'a pas été révélée.

Covermedia