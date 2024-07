Lors d'une Interview accordée à La «Tribune Dimanche», Léa Salamé, célèbre journaliste politique de France Télévision, a partagé des détails intimes sur sa vie personnelle, révélant les défis de gérer une famille recomposée au quotidien.

Depuis près d'une décennie, Léa Salamé partage sa vie avec Raphaël Glucksmann, un député européen. Leur relation, débutée en 2015 sur le plateau de l’émission «On n’est pas couché», est marquée par une grande discrétion.

Cependant, ce dimanche, Léa Salamé a fait de rares confidences sur leur vie privée. Elle a évoqué son fils Gabriel, né de sa relation avec Raphaël Glucksmann, ainsi qu'Alexandre, le fils que ce dernier a eu en 2011 avec Eka Zgouladze, une femme politique géorgienne et ukrainienne.

«Je dois gérer au quotidien une famille recomposée, avec un compagnon qui est très souvent à Bruxelles pour son travail de député européen,» a-t-elle expliqué. Léa Salamé a également souligné la charge mentale souvent assumée par les femmes : «Toutes les lectrices de La Tribune Dimanche savent bien que la charge mentale repose sur les épaules des femmes, même avec un compagnon progressiste et féministe comme le mien !»

«Je ne prends jamais le petit-déjeuner avec lui »

En février 2023, lors d’une interview avec «Puremédias», Léa Salamé avait déjà mentionné les efforts qu'elle déploie pour être présente pour ses enfants, malgré un emploi du temps professionnel très chargé.

«Je dois m’occuper d’eux. J’ai une famille. Depuis que mon fils est né, je ne prends jamais le petit-déjeuner avec lui et je ne l’emmène jamais à l'école. Je me rattrape le soir. C’est moi qui m’occupe du dîner, du bain et du coucher,» avait-elle confié.

Une rare apparition publique du couple

Bien qu'ils préfèrent rester discrets, Léa Salamé et Raphaël Glucksmann avaient été photographiés main dans la main lors du 70e Festival de Cannes en 2017. Leur apparition avait alors attiré l'attention et marqué les esprits.

