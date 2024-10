Léon Marchand, «un idéal pour faire l'amour»? Malaise sur Quotidien

Lundi, Léon Marchand, quadruple médaillé d'or aux JO de Paris, était l'invité de l'émission Quotidien sur TMC. Au programme: un retour sur son incroyable parcours, quelques confidences sur sa nouvelle vie sous les projecteurs, et... une chronique inattendue de Maïa Mazaurette qui a mis le nageur mal à l'aise.

Pendant toute l'interview, Léon Marchand t'explique qu'il est introverti et qu'il n'aime pas qu'on le regarde, et là, il doit sourire pendant que Maïa Mazaurette t'explique que c'est un bon ensemenceur. 🤣

Je comprends pourquoi le gars n’aime pas les interviews. #Quotidien pic.twitter.com/68eKEfk0LL — Kunta van den Kinté  (@denkinte_2) September 30, 2024

blue News Marc Schaller

Si l'athlète de 22 ans, «introverti» et «solitaire» de son propre aveu, est venu évoquer sa récente victoire et les changements liés à sa nouvelle notoriété, c'est une chronique de Maïa Mazaurette qui a retenu l'attention.

La chroniqueuse, spécialiste des questions sur la sexualité, s'est lancée dans une analyse des corps des nageurs, qu'elle qualifie d'«ultra visibles, ultra exposés et ultra scrutés».

«On est face à un corps parfait, dessiné, comme dans une bande dessinée. En plus, avec l'absence de poils, on voit absolument chaque détail», a-t-elle déclaré.

«Le corps du nageur, c'est aussi la performance reproductive»

Mais c'est lorsqu'elle a fait un parallèle entre la morphologie parfaite des athlètes et la «performance reproductive» que l'ambiance a viré au malaise.

«Le corps du nageur, ce n'est pas seulement la performance sportive, c'est aussi quelque chose de beaucoup plus sexy: la performance reproductive».

La chroniqueuse est lancée: «Ce géniteur parfait serait reconnaissable avec sa morphologie en V ou en T. Épaules larges et hanches étroites. La natation développe justement les muscles au niveau des épaules et du haut du dos. Elle génère donc cette fameuse silhouette. Ce qui fait du corps du nageur non seulement un idéal sportif, mais aussi un idéal pour faire l’amour.»

Léon Marchand, visiblement mal à l'aise, a tenté de dissimuler son embarras en lâchant un timide «Ça y est, c'est le moment».

Sur les réseaux sociaux, les commentaires négatifs ont fusé.

Quand j'entends les chroniques de Maïa dans #quotidien je eyeroll régulièrement. Mais là, elle s'est surpassée dans la genance ce soir avec @leon_marchand. Imaginez la même chronique pour disséquer le corps d'une femme. Pourquoi est-il acceptable de parler d'un athlète ainsi ? — vinzniv (@vinzniv) September 30, 2024

La chronique de Maïa me fait honte. Léon ne mérite pas ça #Quotidien — Ziggysoul (@Ziggysoul) September 30, 2024