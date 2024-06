DiCaprio va-t-il rompre avec ses principes... ou avec sa petite amie?

Vendredi dernier, la petite amie de Leonardo DiCaprio, Vittoria Ceretti, a fêté son 26e anniversaire. Un tournant dans la vie amoureuse de l'acteur. Jusqu'à présent, DiCaprio avait une nette préférence pour les partenaires de moins de 26 ans.

Leonardo DiCaprio sort principalement avec des femmes de moins de 26 ans (photo d'archives). Keystone

Jenny Keller

Leonardo DiCaprio (49 ans) est connu pour sa préférence pour les femmes plus jeunes, qui sont mannequins de profession. Et jusqu'à présent, il mettait fin à ses relations dès que ses amies atteignaient l'âge de 25 ans.

Mais comme le rapporte le «Blick», sa partenaire actuelle, le top model italien Vittoria Ceretti, a fêté son 26e anniversaire vendredi dernier.

Cette circonstance constitue une exception dans la vie amoureuse de DiCaprio. Ceretti a-t-elle néanmoins soufflé les bougies de son gâteau d'anniversaire avec un sentiment de malaise?

«Les gars, elle a 26 ans ...»

Elle a certes exprimé sa joie dans un post Instagram: «Heureuse, reconnaissante, au ciel et plus âgée d'un an», a-t-elle écrit. On ne sait toutefois pas si DiCaprio a (encore) fêté ce jour particulier avec elle. Depuis leur première apparition publique en août dernier lors d'un rendez-vous glacé, on les voit souvent ensemble, surtout lors de soirées.

Vittoria Ceretti fête son 26e anniversaire sur Instagram avec la légende : "happy, grateful, in heaven and a year older 🎂💘". Source: Instagram vittoria

Cette limite d'âge inhabituelle dans les relations de DiCaprio n'est pas passée inaperçue sur les médias sociaux. Sous le post d'anniversaire de Ceretti, les commentaires se sont multipliés, tels que : «Les gars, elle a 26 ans. Vous savez ce que cela signifie ...» ou encore «Un an de plus signifie un adieu à DiCaprio».

«Un modèle d'attraction limité»

La sexologue Dania Schiftan donne à la «Schweizer Illustrierte» une explication possible du schéma de DiCaprio : «D'un point de vue sexologique, il se pourrait que Leonardo DiCaprio ne soit attiré que par les femmes d'un certain âge. Ce schéma d'attraction est très limité chez lui».

Certaines personnes développent au fil du temps un spectre d'attraction plus large, tandis que d'autres, comme DiCaprio, s'en tiennent à des schémas étroits.

Schiftan poursuit en expliquant qu'il est possible que l'intérêt érotique de DiCaprio diminue dès que ses partenaires dépassent un certain âge. Cela pourrait alors signifier la fin de la relation.

De tels comportements ne sont pas rares et les personnes concernées cherchent souvent une aide thérapeutique pour les changer. «Ces hommes souhaitent changer de comportement, car ils ne veulent pas chercher une nouvelle partenaire tous les trois à cinq ans», explique l'experte.

La séparation est-elle imminente ?

Savoir si Leonardo DiCaprio est aujourd'hui insatisfait de sa situation et à quel point reste une spéculation. Il y a un an , blue News rapportait que l'acteur souhaitait revoir son comportement en matière de rencontres.

Y aurait-il une raison psychologique plus profonde derrière son comportement? «Tout est possible : des traumatismes antérieurs, d'autres problèmes psychologiques ou tout simplement une habitude stupide», explique Schiftan. «Parfois, il n'est pas nécessaire de creuser si profondément pour découvrir la source du comportement».

L'avenir nous dira si le 26e anniversaire de Vittoria Ceretti marque un tournant dans la vie de couple de DiCaprio et Ceretti ou si la rupture est imminente...

