L'année 2024 a vu son lot de séparations, plus ou moins tumultueuses, chez les célébrités. Ce sont des mariages de longue durée, comme ceux de Lisa Bonet et Jason Momoa, Tori Spelling et Dean McDermott ou encore d'Isla Fisher et Sacha Baron Cohen, ou bien plus courts, comme celui de Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam, qui ont pris fin.

Le mariage de Natalie Portman et Benjamin Millepied semblait vaciller depuis des mois, sous fond de rumeurs d'infidélité supposée du chorégraphe. En mars 2024, l'actrice a indiqué que le divorce avait été prononcé en France, où vivait le couple avec leurs deux enfants.

Covermedia Covermedia

L'amour a duré plus de trois ans pour ces couples, mais a fini par se briser et mener à une rupture.

C'est Lisa Bonet qui a demandé le divorce, le 7 janvier 2024, mais cela faisait déjà deux ans que Jason Momoa et elle avaient annoncé leur séparation. Les documents du divorce révèlent, qu'en fait, le couple s'est séparé en 2020. Ils s'étaient rencontrés en 2005, dans un club de jazz, et sont restés ensemble douze ans avant de se marier en 2017. Ils ont deux enfants: une fille, Lola, 16 ans, et un fils Nakoa-Wolf, 15 ans. Jason Momoa entretient une relation avec l'actrice portoricaine Adria Arjona, qu'il a rendue publique en mai. Le divorce de Lisa Bonet et Jason Momoa a été prononcé le 9 juillet par la cour de justice de Los Angeles, selon l'AP. Lisa Bonnet a demandé la garde conjointe et ne réclame aucune pension alimentaire.

C'est aussi un mariage qui a duré très longtemps qui a volé en éclats en avril. Isla Fisher et Sacha Baron Cohen ont annoncé le 5 avril 2024 leur séparation après plus de vingt ans de relation et douze de mariage. La décision, disent-ils, a été prise d'un commun accord. « Après un long match de tennis qui a duré plus de 20 ans, nous posons définitivement nos raquettes», ont écrit les deux ex en légende d'une photo d'eux deux en tenue sportive. La demande de divorce, toujours selon les intéressés, remonte à 2023. Ils ont trois enfants ensemble.

Tori Spelling et Dean McDermott, mariés en 2006, étaient séparés depuis quelque temps quand elle lui a annoncé qu'elle demandait le divorce. Et l'actrice de Beverly Hills a choisi, du moins officiellement, un moyen original pour le faire: un coup de fil en direct lors du lancement de son nouveau podcast MisSpelling. « Ça aurait dû se finir bien plus tôt», a estimé Tori Spelling, qui ajoute qu'elle pensait au divorce depuis quinze ans. Soit avant même la naissance de certains de leurs cinq enfants. Tori Spelling a demandé la garde exclusive et l'exercice conjoint de l'autorité parentale.

Le mariage de Natalie Portman et Benjamin Millepied semblait vaciller depuis des mois, sous fond de rumeurs d'infidélité supposée du chorégraphe. En mars 2024, l'actrice a indiqué que le divorce avait été prononcé en France, où vivait le couple avec leurs deux enfants. Ils s'étaient mariés en Californie en août 2012.

La séparation de Cardi B et Offset intervient à un moment particulier dans leur famille: la rappeuse, en effet, attendait son troisième enfant quand, après une première rupture en 2020, le couple, marié depuis 2017, a pris la décision d'une séparation définitive. C'est Cardi B qui, en juillet, a demandé le divorce et la garde de ses enfants. Sur les clichés publiés sur Instagram à la naissance de leur fille, le 7 septembre, Offset est présent, avec les deux autres enfants du couple.

Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam ont divorcé en février. La fille de Caroline de Monaco et le producteur de cinéma, fils de Carole Bouquet, s'étaient rencontrés en 2017 et mariés en juin 2019. Ils sont ensemble les parents de Balthazar, né en octobre 2018. L'écrivaine et ambassadrice de la maison Chanel est également la maman d'un fils, Raphaël, né de sa liaison avec Gad Elmaleh.