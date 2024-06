Françoise Hardy, décédée mardi l'âge de 80 ans, a lutté contre la maladie pendant plus de 20 ans. A plusieurs reprises, la chanteuse s'était exprimée en faveur de l'euthanasie. Bouleversée, Line Renaud a poussé un cri du coeur sur l'euthanasie.

Line Renaud a profité de l'occasion pour rendre hommage à la chanteuse et réaffirmer son soutien à l'aide à mourir. IMAGO/ABACAPRESS

blue News/AFP Marc Schaller

Le cancer était apparu dans sa vie dès 2004. Diagnostiquée d'un lymphome, Françoise Hardy a ensuite développé un cancer du pharynx qui a affecté sa gorge et sa voix. Les traitements intensifs qu'elle a subis lui ont causé de graves souffrances, notamment des hémorragies nasales, des difficultés respiratoires et des pertes d'équilibre. En 2019, elle a également perdu l'usage d'une oreille à cause d'une radiothérapie.

L'artiste avoue ainsi à Paris Match en 2023 qu'elle veut «partir bientôt et de façon rapide, sans de trop grosses épreuves, comme l'impossibilité de respirer». Elle s'affichait pro-euthanasie, comme auprès de l'AFP en 2021: «Laisser quelqu'un d'incurable avoir des souffrances insupportables jusqu'à ce que mort s'ensuive est inhumain».

«J'espère de tout coeur qu'une loi verra vite le jour»

Le décès de Françoise Hardy a ravivé le débat sur l'euthanasie en France. Line Renaud a profité de l'occasion pour rendre hommage à la chanteuse et réaffirmer son soutien à l'aide à mourir.

«J'ai tant de peine suite au départ de l'adorable et talentueuse Françoise Hardy. Je pense très fort à son fils Thomas qui était si près de sa maman», écrit-elle sur X. «Malgré sa demande et ses souffrances, Françoise Hardy n'a pas eu accès à l'aide à mourir», s'est émue l'actrice âgée de 95 ans. «J'espère de tout coeur qu'une loi sur la fin de vie verra vite le jour.»